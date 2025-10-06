DPP vybral zhotovitele stavby druhého úseku metra D

06.10.2025 16:08 | Tisková zpráva

DPP pokračuje v procesu zadávacího řízení na zhotovitele druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně vyloučil jednoho z uchazečů, sdružení firem vedených společností PORR, čímž potvrdil dřívější rozhodnutí DPP.

V těchto dnech DPP rozhodl o výběru zhotovitele stavby druhého úseku metra D. Na základě řádného vyhodnocení nabídek dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a zohlednění předchozích rozhodnutí ÚOHS vybral DPP nejvýhodnější nabídku. Tu podalo sdružení firem vedené společností Subterra.

Smlouvu s vybraným dodavatelem bude možné uzavřít po uplynutí zákonných lhůt dle ZZVZ.

