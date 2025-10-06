DPP vybral zhotovitele stavby druhého úseku metra D

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně vyloučil jednoho z uchazečů, sdružení firem vedených společností PORR, čímž potvrdil dřívější rozhodnutí DPP.
V těchto dnech DPP rozhodl o výběru zhotovitele stavby druhého úseku metra D. Na základě řádného vyhodnocení nabídek dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a zohlednění předchozích rozhodnutí ÚOHS vybral DPP nejvýhodnější nabídku. Tu podalo sdružení firem vedené společností Subterra.
Smlouvu s vybraným dodavatelem bude možné uzavřít po uplynutí zákonných lhůt dle ZZVZ.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva