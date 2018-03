DPP za rok 2017 hospodařil oproti předpokladu lépe o 335 mil. Kč

Dopravní podnik dosáhl za účetní období roku 2017 hospodářského výsledku 1 900 989 973 Kč. Tento hospodářský výsledek je tvořen zejména přiznaným přiměřeným ziskem ve výši 1 551 010 tis. Kč, který byl plně finančně využitý na investiční výdaje společnosti v podobě reinvestic do dopravních prostředků.

Hlavní rozdíly oproti plánu byly u výnosů identifikovány ve zvýšení tržeb z jízdného, které byly vyšší o 226 675 tis. Kč a v ostatních výnosech zahrnujících zejména plnění od pojišťoven. V provozních nákladech jsou úspory u ostatního materiálu ve výši 92 470 tis. Kč a službách ve výši 157.593 tis. Kč. Další významnou úsporou oproti plánu provozních nákladů bylo nenaplnění očekávání ve vývoji cen energií a pohonných hmot, kde došlo k celkové úspoře ve výši 130 520 tis. Kč.

„V poslední době podáváme vyšší výkony za nižší náklady než v minulosti. Současně se nám daří zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných cestující veřejnosti. Hospodářský výsledek je důsledkem našich výrazných úspor a tvrdého obchodního vyjednávání. Jenom na provozních nákladech jsme ušetřili 387 747 tis. Kč,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPP Martin Gillar.

Došlo rovněž ke zvýšení tržeb z jízdného. Oproti plánu se zvýšily o 226 675 000 Kč, a to i přesto, že došlo k významné slevě ročního plnocenného kupónu. "Jednoznačně se ukazuje, že zlevnění ročního kuponu bylo správným krokem, který pomohl Pražanům, ale zároveň neuškodil hospodaření Dopravního podniku. Současně se potvrdil předpoklad, že je možné nalézt úspory, aniž by to muselo být na úkor podmínek pro zaměstnance," řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

“Objem přepravních služeb loni stoupl na téměř 180 milionů vozových kilometrů. Pro srovnání, předloni to bylo necelých 172 milionů vozových kilometrů,“ říká Gillar s tím, že DPP obdržel loni kompenzace od hlavního města Prahy ve výši 13 535 144 000 Kč. Meziročně byla průměrná cena 1 vozového kilometru, za kterou DPP zajišťuje dopravní obslužnost metrem, tramvajemi, a autobusy, snížena z 90,43 na 86,81 Kč, tj. o 4 %.

DPP pokračuje v modernizaci vozového parku, zavádění elektrobusů do dopravy i rekonstrukci tramvajových tratí. Zároveň postupuje při výrazné modernizaci stanic metra, v nichž zlepšuje bezbariérový vstup do nich. „Posunuli jsme se také v zahájení realizace výstavby metra I. D. Zahájili jsme přípravné procesy pro výstavbu trasy metra D formou geologického průzkumu, se kterým počítáme letos,“ sděluje Gillar.

DPP je největším, personálně stabilním pražským zaměstnavatelem s téměř 11 000 pracovníky. Představenstvo DPP na základě výsledku hospodaření 2017 rozhodlo o vyplacení mimořádných odměn řidičům MHD a zaměstnancům ve vybraných profesích, kteří zajišťují provozní podporu ve výši 27 mil. Kč.

autor: Tisková zpráva