Fiala v Děčíně: 5 minut na pódiu. Rychle přijel, rychle odjel. Řev i nadávky

Na sociální síti Facebook se v posledních hodinách šíří video, které zachycuje další vyhrocený předvolební mítink koalice SPOLU v Děčíně. Premiér Petr Fiala (ODS) zde vystoupil před budovou hlavního nádraží ve čtvrti Podmokly. Krátký záznam z akce však vyvolal obrovskou pozornost – atmosféra je v něm totiž vše jiné než přátelská. Vcelku početný hlouček sympatizantů SPOLU byl přehlušen lidmi, kteří přišli premiérovi říct svůj kritický názor.
Křik, pískot a vulgární nadávky
Na místě premiér mezi lidmi příliš nepobyl. Krátce se bavil s pár příznivci i protestujícími, na pódiu rovněž strávil jen chvíli. Na záznamu je slyšet hlasitý pískot a křik. Dav lidí skanduje hesla jako „hanba!“, přidávají se i vulgární nadávky na adresu předsedy vlády.
Nakonec záběry zachycují, jak Fiala rychle nasedá do připraveného vozu a odjíždí pryč za neustálého křiku a pískotu. Celá situace tak vypadá, jako by premiér doslova před protestujícími utíkal.
Podle reakcí lidí na sociálních sítích zanechalo video silný dojem – ne však takový, jaký by si premiér před volbami přál. Podle svědků tvořili většinu z protestujících příznivci hnutí SPD. Právě tato skupina se na veřejných vystoupeních vlády často objevuje a dává najevo nespokojenost s politikou kabinetu. V Děčíně to ale dosáhlo mimořádné intenzity.
Pane Fialo, proč jen fotky? Dejte i video. Jo aha. Děčín se na video moc nehodil... ?????? pic.twitter.com/mcoeTOsLP7— Jan Jirkal ???? (@jan_jirkal) August 28, 2025
Pro Fialu to navíc nebylo poprvé. I na jiných místech republiky se v posledních měsících setkal s tvrdou nevolí části veřejnosti. Jeho odpůrci mu vyčítají vysoké ceny energií, vládní reformy i postoj k Ukrajině. Děčínský mítink tak jen ukázal, jak silné jsou emoce krátce před volbami.
K dění v Děčíně se kriticky vyjádřil i novinář Martin Bartkovský z Reflexu, který byl přímo na místě. Situaci popsal následovně: „Čekal jsem to delší a že zazní od Fialy víc. On ale vsadil na jednání ‚na štyri oči‘ s odpůrci na 30 cm v hloučku bez mikrofonu. Tohle vláda mohla dělat celé čtyři roky, a ne jen měsíc před volbami,“ popsal na platformě X.
Čekal jsem to delší a že zazní od Fialy víc. On ale vsadil na jednání “na štyri oči” s odpůrci na 30 cm v hloučku bez mikrofonu. Tohle vláda mohla dělat celé 4 roky a ne jen měsíc před volbami. Ale aspoň něco. Víc rozebereme v pondělí v Padni komu padni.— Martin Bartkovský (@bartkovskym) August 28, 2025
Sdílel také své video přímo z akce, ke kterému dodal: „Ochutnávka atmosféry. Trvalo to celé 40 minut. Odpůrci neustále pískali a bučeli, ale Fiala se nenechal. Mluvil pět minut na pódiu, 30 minut pod ním. Podepsal knihy, rozdal fotky. A odjel. Chlapík, co na videu nejhlasitěji křičí, se s ním nakonec taky vyfotil,“ líčil Bartkovský.
Na akci podle jeho pozorování dorazily stovky lidí. „Velká část davu na něj píská, má tu ale i fanoušky. Děti mu namalovaly české vlajky. Romové se ho chtějí zeptat, jak se mu spí. Premiér se deset minut dostává davem k pódiu. Debatuje po cestě se všemi,“ reportoval z místa novinář.
„První řada je hodně nabroušená, s podpůrnými plakáty dorazilo ale i dost místních. Petr Fiala je ale v dobrém rozmaru a užívá si small talk i konfrontaci,“ dodal Bartkovský.
Syrová intenzita odporu však není překvapivá. Reakce lidí v Děčíně korespondují s tím, co ukazují poslední volební průzkumy. Podle nich se hnutí ANO dlouhodobě drží vysoko, obvykle mezi 32 a 34 procenty. Koalice SPOLU se pohybuje v rozmezí 19 až 21 procent a SPD v posledních měsících osciluje mezi 12 a 14 procenty.
Právě tento poměr sil se promítl i do atmosféry děčínského setkání. Zatímco stoupenci vládní koalice působili spíše v menšině, odpůrci – především příznivci SPD a dalších opozičních politických subjektů – vytvořili hlučný a nepřehlédnutelný blok.
Napjaté chvíle premiér Fiala nezažil poprvé. Už v březnu se podobná scéna odehrála v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se setkal se studenty. Debata byla narušena skupinou protestujících, kteří skandovali hesla, troubili na píšťalky a s transparenty se postavili přímo před předsedu vlády. Ochranka musela Fialu obklopit, aby debata vůbec mohla pokračovat. Kritici mu vyčítali zahraniční politiku i to, že se vláda málo věnovala otázkám bydlení.
Nervózní atmosféra panovala také při vystoupení v Liberci. Přestože většinu sálu tvořili podporovatelé koalice SPOLU, slyšet byla i hlučná menšina, která premiéra kritizovala. Někteří účastníci zůstali venku, protože se do sálu nevešli, a právě tam se soustředila část protestů, které doprovázely celou akci.
Silný odpor se projevil i při jiné části kampaně v květnu, kdy Fialův projev přerušil demonstrace propalestinských demonstrantů skandujících heslo „Fiala do Haagu“. Premiérův projev se znovu ztrácel v hluku a provolávání protivládních hesel, a to i přes snahu moderátorky Ivy Pazderkové, která situaci na pódiu uklidňovala.
autor: Natálie Brožovská