Hospodářská komora: Rychlejší povolování infrastruktury i levnější energie pro firmy

Na potřebě ještě výrazněji urychlit povolovací procesy pro stavby nových energetických zdrojů a liniových staveb přenosových a distribučních soustav se na předvolební debatě Hospodářské komory ČR k energetice shodli politici napříč politickými stranami. Všichni účastníci zároveň deklarovali připravenost snížit ceny energií pro český průmysl a změnit tarifní strukturu, byť názory na to, jak toho dosáhnout, se liší. Shoda panovala také v názoru, že dekarbonizační cíle EU jsou nereálné a že systém obchodování s emisemi by měl být výrazně revidován. Rozdílné názory panovaly zejména na roli uhlí v energetickém mixu.
Debaty se v sídle Hospodářské komory na Florenci zúčastnili poslanec Ivan Adamec (koalice SPOLU, předseda Hospodářského výboru PS ČR), poslanec Marcel Dlask (SPD), místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO), náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman (STAN), zástupce Motoristů sobě a energetický expert Pavel Janeček, Leo Luzar (Stačilo!) a zastupitel MČ Praha 9 Václav Vislous (Piráti). Diskusi moderovali prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček a předsedkyně energetické sekce HK ČR Zuzana Krejčiříková.
Politici: zrychlit výstavbu a změnit legislativu
Ivan Adamec (SPOLU) upozornil, že složitá stavební legislativa a přebujelá agenda povolování brání rychlému budování energetické infrastruktury. Vyzdvihl mimo jiné důležitost projektů přečerpávajících vodních elektráren, a to nejen z pohledu řízení energetické soustavy, ale také ochrany území před povodněmi. „Spotřeba elektřiny bude dál růst, ale nemáme dostatek zdrojů. Ideologie dnes často předbíhá technologické možnosti, a to je špatně,“ varoval Adamec.
Štěpán Hofman (STAN) zdůraznil význam jaderných zdrojů a problematického povolování malých modulárních reaktorů a rozvoje výroby energie z větru. „Máme připraveny zákony pro zrychlené povolování, ale bude nutné je dotáhnout i na evropské úrovni,“ zdůraznil.
Václav Vislous (Piráti) akcentoval potřebu jasné energetické koncepce, moderních prvků přenosové soustavy a posílení přeshraničních propojení. Pavel Janeček (Motoristé sobě) navrhnul z povolovacího procesu vyřadit posuzování vlivu záměrů na životní prostředí.
Snížení cen energií: klíčová priorita pro firmy
Nejen Ivan Adamec (SPOLU), ale i Karel Havlíček (ANO) označil cenovou dostupnost energií pro české hospodářství za zásadní téma. „Regulovaná složka dnes činí 55 procent ceny elektřiny a dál poroste. To bude pro firmy neakceptovatelné,“ uvedl Havlíček s tím, že regulovaná složka ceny je v rukou státu a měla by být snížena, aby ceny elektřiny v Česku byly porovnatelné se zeměmi v okolí. Náklady na kompenzaci tohoto kroku by měly být pokryty částečně z Modernizačního fondu a částečně ze státního rozpočtu. Dopad na rozpočet Havlíček odhadl na 30 miliard korun.
Podle Marcela Dlaska (SPD) je nezbytné přehodnotit energetický mix a neoslabovat průmysl drahou elektřinou: „Nemůžeme zlikvidovat naše ocelárny a sklárny jen proto, že kupujeme předraženou energii na burze. Uhlí musí v přechodném období zůstat zdrojem energie.“.
Dekarbonizace: nereálné cíle EU a emisní obchodování
Shodně politici odmítli, že by EU měla trvat na snížení emisí o 90 % do roku 2040. „Svět se zbláznil. Ptám se, jestli dnes v Evropě vůbec někdo ví, co je to tržní hospodářství,“ prohlásil Ivan Adamec (SPOLU).
Na jeho vystoupení reagoval Pavel Janeček (Motoristé sobě): „V Evropě už dnes hospodaření s dotacemi nahrazuje skutečné tržní hospodářství. Tato dekarbonizace bude fakticky znamenat deindustrializaci starého kontinentu.“Dekarbonizační cíl stanovený Bruselem striktně odmítl také Karel Havlíček nebo Marcel Dlask, který zdůraznil: „Tržní hospodářství neznamená to, co si kdo z dotací utrhne.“
Leo Luzar (Stačilo!) dodal, že stát musí myslet i na specifika Česka, zejména centrální zásobování teplem. „To je naše historická odlišnost, kterou Evropa nezná. Pokud ji přehlédneme, dostaneme se do obrovských problémů,“ upozornil.
Emisní povolenky EU ETS se staly terčem kritiky většiny politiků. Podle Pavla Janečka (Motoristé sobě) povolenky zásadně zdražují energie a likvidují konkurenceschopnost firem, které přesouvají výrobu do zahraničí. Ivan Adamec (SPOLU) varoval, že systém EU ETS se „utrhl ze řetězu“ a původní myšlenka byla překroucena na spekulativní nástroj.
Prezident HK: Bez konkurenceschopného průmyslu klimatických cílů nedosáhneme
Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček ocenil, že mezi vážnými kandidáty do podzimních sněmovních voleb panuje v řadě otázek napříč politickým spektrem v energetické politice konsensus. Zdůraznil také, že Evropa potřebuje obnovit konkurenceschopnost průmyslu, jinak zelené cíle zůstanou jen na papíře.
„Evropa je stále průmyslovým kontinentem a potřebuje k tomu odpovídající energetické zdroje a předvídatelné právní prostředí. Jestli nebude fungovat ekonomika a průmysl v Evropě, nemá význam si dávat nesmyslné cíle v oblasti ochrany klimatu, protože na ně nebudeme mít peníze,“ zdůraznil Zajíček. „Budoucí ministři se budou muset soustředit na aktivní politiku v Evropě a být důrazní při prosazování národních zájmů,“ dodal.
autor: Tisková zpráva