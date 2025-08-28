Kaprálová (PRO): Hryžeme se do paty

Přátelé, ZDE je odkaz na článek jakéhosi Oldřicha Sklenáře, údajně analytika Asociace pro mezinárodní otázky. Vřele vám doporučuji, abyste ho nečetli, pokud vyloženě nemáte potřebu vyvolat v sobě negativní emoci. Článek nese název „Povolenky pro domácnosti budou, ale řady lidí se vůbec nedotknou“.
Pokud byste si článek pozorně přečetli (můžete i nepozorně), zjistíte, že pravdivá je jenom první polovina nadpisu – tedy že povolenky budou. Po přečtení textu se utvrdíte v tom, že se dotknou naprosto každého.
Já žasnu nad blbostí, která vládne našemu světu. Ten člověk klidně zmíní to, že poměrně značné finance vynakládají rodiny za cesty do zaměstnání… a že těch, kteří chodí pěšky či jezdí na kole, se povolenky nedotknou. Nedotknou se také těch, kteří do práce připlouvají lodí či využívají dieselové vlaky, protože na ně je sjednána výjimka. A dál toho člověka citovat odmítám... neb je to blb.
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
A já zjišťuji, že můj slovník (mým vstupem do politiky) nabyl na obhroublosti. Vzpomínáte si na sektu, říkalo se jí, tuším, Řád Slunečního chrámu (proběhlo to tehdy médii), kdy se nechali stoupenci zmanipulovat svými guru (jména si nepamatuji) a uvěřili, že smrtí život nekončí a po sebevraždě se přenesou k hvězdě Sírius? Tuším, že toto společenství vzniklo někde ve Švýcarsku či v Kanadě. A někde v devadesátých letech došlo k velkému množství rituálních sebevražd.
Šlo mnohdy o lidi významného společenského postavení a svět kroutil nad jejich hloupostí hlavou. Moc tou hlavou nekruťme. Tak víte co, přátelé, my jsme také taková sekta. Můžeme si klidně říkat „Řád emisního debila“. Značná část naší společnosti se nechala ideologicky přesvědčit, že ten strašný CO2 nám rozhicovává planetu tak, že je ochotná přistoupit k rituální sebedestrukci průmyslu a životní úrovně.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Mohla bych zde uvádět mnoho literárních, historických či ekonomických analogií, které budou vroucně rezonovat s touto právě probíhající tragikomedií. Nesnáším slova, že emisním povolenkám pro domácnosti se nevyhneme! Či že ty stávající nelze zrušit! Co je to za nesmysl!? My vidíme, že nás zde někdo vlivem nějaké absurdní nevědecké blamáže nutí stydět se (a dokonce se trestat či omlouvat) za naši životní úroveň a zcela nesmyslně se jí vzdávat.
Chudá společnost závislá na dávkách je samozřejmě snadno ovladatelná. O to jde především. Mnoho stoupenců tohoto „Řádu…“ jsou lidé z vyšší střední třídy, kteří zatím drahotu ještě tak znepokojivě nepociťují. Nicméně nechápou, že právě na ně je tato zelená politika namířená. O jejich zchudnutí jde především. Protože oni jsou tím orwellovským nebezpečím pro partu šílenců, kteří hýbou tímto světem!
Až budete přicházet o své vily… tak neplačte. Vy jste ti, kteří tomu měli zabránit, místo toho se blahosklonně díváte na spoluobčany, kteří již teď nic nemají. Že to nevidí ti tupouni, kteří si myslí, že nyní vládnou, je zřejmé, protože oni byli pro absenci intelektu k tomuto destrukčnímu úkolu vybráni. Ale až i vy o všechno přijdete… ani té blahosklonnosti se vám od nikoho nedostane.
Když vám není divné, že ti, co zde kážou o zelené planetě, létají na ekologická fóra ve svých tryskáčích… pak je to smutné… Tedy se probuďte. Babiš to neudělá. Je nutné říci těmto nesmyslům definitivní: DOST! Žádné povolenky, konec!!! Nula! Hra končí!
