Senátor Feber: Důrazné NE zařízení na zpracování odpadů ve Stonavě

Jako senátor za Karvinsko a místostarosta obce Stonava se jednoznačně stavím proti záměru společnosti FCC Česká republika, jež je součástí nadnárodní skupiny FCC, vybudovat na našem území „Komplexní centrum nakládání s odpady“. Podle předloženého záměru by se zařízení mělo začít realizovat již za několik měsíců a má zpracovávat různé odpady z Moravskoslezského kraje. Záměr je lokalizován do areálu bývalého Dolu 9. květen, ovšem s přímým dopadem na všechny sousední obce.
Byli jsme dosud stále ujišťování, že důlní areály na Karvinsku budou revitalizovány s využitím prostředků z Fondu spravedlivé transformace. Že s jejich pomocí zde vzniknou pokrokové projekty, jako jsou univerzitní vědecké centra, že posílíme turistickou atraktivitu a podnikání nebo zajistíme výrobu a ukládání energie ze slunce.
Najednou jsme překvapeni tím, že bez dřívějších konzultací se samosprávami a zdejšími občany, nám v přímé blízkosti obytných domů chtějí postavit obrovské centrum nakládání s odpady. Odpady komunálními, nebezpečnými, navíc se zde má zpracovávat také velké množství kalů z čistíren odpadních vod.
Ročně by se do Stonavy mělo dovézt a zpracovat cca 200 tisíc tun různých odpadů, při maximálním využití ještě více. To je obrovské množství, které by se zde přiváželo, následně také odváželo. Největší obavy ve mně vyvolává obrovské množství kalů z čistíren odpadních vod, podle množství zřejmě i z větší dálky, které by se zde měly stabilizovat, sušit a zpracovávat, což sebou přináší nejen obtěžující zápach. Kaly z ČOV obsahují řadu rizikových složek, jako jsou patogeny, těžké kovy, zbytky chemikálií. Dále má být součástí komplexu zařízení ze zpracování podsítných frakcí ze směsného komunálního odpadu, což jsou malé kousky plastů, bioodpadu a dalšího, zde je rovněž doprovodným jevem zápach a obtěžující hlodavci.
S předloženým projektem komplexního odpadového střediska nesouhlasím a věřím, že se k tomu obdobně postaví i starostové Horní Suché, Albrechtic a dalších okolních obcí. Především občané ze Suché tím mohou být dotčeni ještě více než Stonavští.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Předložená studie naivně navrhuje zmirňovat tyto negativní dopady na zdraví obyvatel doporučením snížit rychlosti na komunikacích a kropit je. Protože v posledních letech jsem se zásadně angažoval ve vztahu ke společnosti OKD, aby uklízela komunikace na Karvinsku, které znečišťuje přepravou důlních kalů, vím, jak je nesmírně těžké toho následně dosáhnout.
Záměr je navíc v rozporu s územním plánem obce Stonava, který umožňuje skladování a výrobu, což zpracování různých typů odpadu není. Dále se obávám velkých dopadů na obce i jejich občany z hluku, dopravy, otřesů a vibrací a obtěžujících pachů. Území je rovinaté a nejbližší domy jsou necelých 300 metrů od plánovaného zařízení. Proto zde vyjadřuji svůj nesouhlas a věc budu konzultovat se starosty a občany dotčených.
Do politiky jsem vstoupil v roce 1990, kdy jsme se postavili záměru zcela vymazat z mapy naši obec Stonavu, která měla ustoupit obrovské koksovně a dalšímu necitelnému dobývání uhlí.
Vyhráli jsme a následně se nám podařilo zpět obnovit Stonavu a navýšit počet obyvatel. I dnes mám jasno, uděláme vše možné proti umístění ve stonavském areálu zařízení na zpracování všech typů odpadů. Věřím, že stejně jako v devadesátých létech, i tentokráte v zájmu obyvatel Karvinska vyhrajeme.
Ondřej Feber
senátor za Karvinsko
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV