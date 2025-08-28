Finanční správa ČR získala souhlas vlády s nákupem nové budovy

Vláda ČR rozhodla v souladu s doporučením Vládní dislokační komise a schválila záměr Generálního finančního ředitelství (GFŘ) přestěhovat některá pražská pracoviště finanční správy do moderní budovy Harfa Business Center - B na Praze 9. Tento krok zlepší dostupnost a kvalitu služeb pro veřejnost a zároveň přinese významné provozní úspory státnímu rozpočtu.
Finanční správa v současnosti využívá v Praze celkem 20 budov. Část z nich je ve špatném stavebně-technickém stavu, což vyvolává nemalé výdaje na jejich údržbu a opravy. Další užívání by si v brzké době vyžádalo nutné finanční investice v řádech stamilionů korun. Budovy jsou energeticky neefektivní. Tři pracoviště finanční správy jsou užívána na základě historicky sjednaných nájemních smluv a zatěžují rozpočet významnými náklady na komerční nájemné. Díky nové budově bude možné postupně opustit většinu energeticky neefektivních a nákladných objektů, což přinese výrazné úspory.
„Jsem ráda, že vláda podpořila tuto smysluplnou investici, která není jen o přemístění úřadů, ale především o kvalitnějším a efektivnějším poskytování veřejných služeb. Získáme tím důstojné a moderní zázemí pro zaměstnance i občany a zároveň státu ušetříme významné finanční prostředky,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Z hlediska nákladů i provozního komfortu je současné rozmístění pracovišť finanční správy v?Praze dlouhodobě neudržitelné. Stavební dispozice některých pracovišť jsou navíc nevhodné pro vybudování klientské zóny, kde by se zaměstnanci finančních úřadů mohli adekvátním způsobem věnovat návštěvníkům z řad veřejnosti. Obrovskou výhodou nové administrativní budovy bude moderní klientské centrum. Komfort pro veřejnost přináší i umístění budovy Harfa Business Center - B v lokalitě s výbornou dopravní dostupností městskou hromadnou dopravou, příměstskou dopravou i osobními vozidly. Možnost kontaktu pro veřejnost a případná klientská centra v budovách, které finanční správa opouštět nebude, zůstanou samozřejmě zachována.
Návratnost investice se odhaduje kolem 11 let. Z ekonomického hlediska bude investice kompenzována případným prodejem uvolněných budov ve vlastnictví státu nebo jejich využitím jinými státními úřady, které jsou aktuálně v řadě případů v hlavním městě Praze rovněž nuceny využívat komerčních nájmů.
Jednotlivá pražská pracoviště finanční správy budou do nové budovy přemístěna postupně, v návaznosti na úpravy vnitřních dispozic a výpovědní dobu nájemních smluv. První pracoviště by měla být přestěhována v polovině roku 2027. Objekty ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství budou postupně předány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ostatní užívané prostory budou vráceny jiným organizačním složkám státu nebo v případě komerčních nájmů jejich vlastníkům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva