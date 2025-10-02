DPP začne v neděli 5. října modernizovat tramvajovou trať v ulici Jana Želivského

Práce zde budou probíhat v úzké koordinaci s rekonstrukcí dvou páteřních vodovodů a potrvají do poloviny letošního prosince. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Nákladové nádraží Žižkov od půlnoci ze soboty 4. na neděli 5. října do ukončení denního provozu v pondělí 15. prosince 2025. Stavební práce ovlivní osm tramvajových linek, z nichž jedna bude dočasně zrušena, sedm bude jezdit po změněných trasách. DPP po dobu výluky zavede náhradní autobusovou dopravu X11 v denním a X98 v nočním provozu. Současně posílí tramvajovou linku 16. Modernizace tratě v ulici Jana Želivského je poslední dlouhodobá stavební akce, kterou DPP plánoval v tramvajové sítí na letošní rok.
Stavební práce budou probíhat na cca 615 metrů dlouhém úseku tramvajové tratě mezi křižovatkami s Vinohradskou a Olšanskou ulicí. Severní úsek mezi křižovatkami s ulicemi U Nákladového nádraží a Olšanskou projde repanelizací, jižní úsek mezi křižovatkami s ulicemi U Nákladového nádraží a Vinohradská modernizací.
Poslední repanelizace tramvajové trati v této části ulice Jana Želivského proběhla v letech 2004, resp. 2006. „Zejména v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov je trať v havarijním stavu, musíme ji zmodernizovat a musíme to provést ještě letos s ohledem na další investiční akce plánované v této oblasti v příštích letech. V roce 2026 bude na zhruba deset měsíců zavřena stanice metra Flora kvůli její kompletní rekonstrukci. V příštím roce budeme také napojovat novou tramvajovou trať Počernická na stávající síť ve Vinohradské ulici a u křižovatky s Olšanskou ulicí bychom měli napojovat trať Olšanská – Habrová do ulice Jana Želivského,“ říká Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP a dodává: „Přípravu této akce jsme maximálně urychlili ve spolupráci s Hlavním městem Prahou a Prahou 3. Naše práce zde úzce koordinujeme s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS), která v oblasti křižovatky u bývalého Strojimportu rekonstruuje tzv. Káranské vodovodní přivaděče. Další páteřní vodovod prochází pod tramvajovou tratí u křižovatky s ulicí U Nákladového nádraží.“
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Z důvodu rekonstrukce vodovodů a modernizace tramvajové tratě je od neděle 5.října od cca 0:00 do pondělí 15. prosince 2025 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Nákladové nádraží Žižkov.
Změny tras tramvajových linek
Linka 5 SLIVENEC … Biskupcova – Palmovka – Balabenka – Nádraží Libeň – Hloubětín – LEHOVEC
Linka 7:
pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00: RADLICKÁ … Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
v ostatních časech pracovních dnů a o víkendech: RADLICKÁ … Želivského – OLŠANSKÉ HŘBITOVY (nástupní zastávka Želivského)
Linka 10 je zrušena. V úseku Sídliště Řepy – Želivského je nahrazena posílenou linkou 16, v úseku Nákladové nádraží Žižkov – Sídliště Ďáblice je nahrazena linkou 15.
Linka 11 SPOŘILOV … OLŠANSKÉ HŘBITOVY
Linka 15 KOTLÁŘKA … Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Ládví – SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE
Linka 16 Posílení provozu: v úseku SÍDLIŠTĚ ŘEPY – NOVÉ STRAŠNICE jezdí vložené spoje (poloviční interval oproti trvalému stavu)
Linka 26 DĚDINA … Olšanské náměstí – Flora – Olšanské hřbitovy – Želivského … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
Linka 98 SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Olšanské náměstí – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov … SPOJOVACÍ
Náhradní autobusová doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X11 v trase Olšanské hřbitovy – Basilejské náměstí.
V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X98 v trase Olšanské náměstí – Flora – Nákladové nádraží Žižkov.
