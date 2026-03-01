MHMP: Praha zajistí provoz serverové výpočetní techniky pro městskou policii na další tři roky

Vítězný uchazeč následně zajistí údržbu a podporu pro serverovou výpočetní kapacitu a související technologie HP Synergy provozovaných v datovém centru na další tři roky.
„Bezpečnost Pražanů stojí i na spolehlivém technologickém zázemí. Zajištění podpory serverové infrastruktury městské policie na další tři roky je nezbytným krokem k tomu, aby všechny systémy fungovaly nepřetržitě a bez výpadků,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Díky této zakázce bude zajištěna podpora po dobu tří let v nepřetržitém režimu. Programová nadstavba nad servery je klíčová pro dohled a správu procesů v rámci provozu technologií městské policie. Na těchto serverech jsou provozovány všechny aplikace a zpracovávána data městské policie v provozním režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
