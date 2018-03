Europoslanci chtějí trestat i výcvik teroristů a shromažďování peněz

Evropská směrnice o boji proti terorismu se zpřísní, a to díky plánovanému připojení se k dodatku Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu, který označuje za trestný čin už i pokus o vycestování do zahraničí za účelem absolvování teroristického výcviku nebo shromažďování finančních prostředků na tyto cesty.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského je však tento postup nedostatečný. Do budoucna proto chce po konzultacích s bezpečnostními experty prosadit, aby se mohl teroristům zabavovat veškerý majetek na odškodnění obětí nebo se zpřísnil dohled nad transakcemi vedenými v kryptoměnách, které jsou užívány k financování terorismu. Podle Zdechovského jde o to, aby se celkově v EU začal uplatňovat přístup nulové tolerance k teroristům.

„O přijetí zmíněného dodatkového protokolu už rozhodla Rada a v Evropském parlamentu má obrovskou podporu. Dodatek velmi přísně upravuje oblast prevence terorismu hlavně co se týká zahraničních bojovníků, kdy by měly bezpečnostní složky v čele s Europolem sledovat také organizování těchto cest a napomáhání v jejich uskutečnění. V tomto je i přísnější než současná evropská směrnice,“ komentuje budoucí legislativu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Podle něho panuje na textu všeobecná shoda a měl by být proto v brzké době přijat.

Europoslanci chtějí po všech státech EU nulovou toleranci terorismu

„V rámci vyjednávání ale apeluji na nulovou toleranci k teroristům a snažím se prosadit, aby se usvědčeným teroristům zabavoval veškerý majetek a zpřísnil se dohled nad transakcemi vedenými v kryptoměnách,“ říká Zdechovský, který se koncem roku stal členem prestižní Meziparlamentní rady pro boj proti terorismu se sídlem ve Washingtonu.

Dodatkový protokol doplňuje Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 217). Díky připojení k dodatkovému protokolu může EU a její členské státy dále zlepšovat efektivitu boje proti terorismu.

autor: Tisková zpráva