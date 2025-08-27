Smoljak (STAN): Zákon o digitálních službách uživatele nijak neomezuje

Děkuji za slovo, pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové.
Já bych obrátil vaši pozornost k části výroční zprávy, která se věnuje digitální ekonomice. Uvádí fakta o tom, že v uplynulém období byla na evropské úrovni v oblasti digitální ekonomiky přijata následující nařízení: Akt o digitálních službách DSA, Akt o evropské správě dat DGA a Akt o pravidlech pro spravedlivý přístup k datům, to je ten DA - Digital Act. Přestože všechna tato evropská nařízení se vztahují k trhu digitálních služeb, který, jak řekl pan předseda, generují tržby ve výši 375 miliard korun ročně, to je obrovsky důležitý sektor, my jsme nebyli schopni tato nařízení adaptovat do našeho právního řádu, a to přesto, že už platí – v případě DSA 1,5 roku a v případě nařízení DGA už 2 roky.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Přestože už uplynula takhle dlouhá doba, my jsme nebyli schopni je adaptovat do našeho právního řádu. Tím jsme podvázali ruce institucím, které se mají o to starat. Například Český telekomunikační úřad nemůže z důvodu chybějícího zákonného zmocnění certifikovat subjekty pro mimosoudní řešení sporů. Nemůže udělovat status důvěryhodného oznamovatele ani prověřeného výzkumného pracovníka, což má přímý dopad do našich životů, protože nás adiktologové neustále upozorňují na to, že mezi dospívajícími a dětmi obrovským způsobem narůstá závislost na digitálních platformách a že závislost skutečně způsobuje obrovský nárůst stavů úzkosti, depresí, poruch příjmu potravy, sebevražedných tendencí a dalších sebevražedných jevů.
A my tím, že jsme neumožnili ČTÚ, aby udělovala status výzkumného pracovníka, tak my ani nemůžeme zkoumat, co tuto závislost způsobuje. To je skutečně děsivá situace. Dnes je to navlas přesně rok, co do Poslanecké sněmovny přišel zákon o digitální ekonomice, který je pravděpodobně tím adaptačním zákonem. A za celý rok ho sněmovna nebyla schopna projednat.
Tak já bych rád vzkázal těm, co ho tak úspěšně bojkotovali a obstruovali, i pod záminkou nesmyslných pohádek o zavádění cenzury a dalších naprosto zjevných nesmyslů, protože ten zákon DSA vůbec nezasahuje, nedává žádné povinnosti uživatelům. Ten jen dává nějaká pravidla hry velkým platformám. Uživatele nijak, ani sebemenším způsobem neomezuje. Tak bych jim rád vzkázal, že podlamují nejen naše instituce, ale i bezpečnost celé naší země.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV