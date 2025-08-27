Úřad vlády: Třicet opatření, odstraňujících zbytečnou byrokracii

Změny legislativy mají za cíl odstranit z právních předpisů nadbytečnou administrativní zátěž. Tzv. antibyrokratický balíček schválil kabinet na zasedání ve středu 27. srpna 2025. Projednal také darování 67 starších, nepotřebných počítačových kompletů pro školy z chudších oblastí Ukrajiny.
Čtvrtý antibyrokratický balíček obsahuje konkrétní návrhy změn zákonů, vyhlášek či nařízení vlády, které vytipovaly jednotlivé resorty ve spolupráci se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, krajských úřadů, občanů a dalších subjektů.
„Plníme programové prohlášení vlády, tu část, která se týká odstraňování zbytečných právních předpisů a přílišné administrativní zátěže,“ podotkl premiér Petr Fiala. „Tentokrát jde o třicet úprav naší legislativy, které směřují k výraznému snížení administrativy, která nás obtěžuje. Předchozí tři balíčky, které už naše vláda schválila, obsahovaly 72 opatření, takže jsme v průběhu naší vlády připravili více než sto opatření, která snižují byrokracii,“ konstatoval předseda vlády.
Vláda konkrétně navrhuje například zrušit zákaz existence základního pracovněprávního vztahu mezi manžely nebo partnery, zrušit povinnost zaměstnavatele předkládat odborové organizaci zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech a o rozvázání pracovního poměru dohodou nebo ve zkušební době nebo prodloužit platnost lékařského posudku u dětí pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci až na pět let. Členové vlády dostali za úkol připravit příslušné legislativní změny do poloviny července příštího roku.
Řadu opatření z předchozích balíčků se už vládě podařilo prosadit do legislativních změn. Jedná se třeba o zrušení povinných periodických lékařských prohlídek pro zaměstnance v nerizikových profesích, o navýšení hranice obratu pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na dva miliony korun a na stejnou částku byla navýšena i hranice obratu pro povinné placení DPH nebo byly zrušeny potravinářské průkazy.
„Antibyrokratické balíčky nejsou nějaká izolovaná aktivita vlády, i když samy o sobě jsou důležité, ale je to součást našeho úsilí snižovat byrokracii v naší zemi a omezovat rozsah státu tam, kde není potřeba. Za naší vlády nerostl počet úředníků jako v minulém období, to je důležité říci, ale naopak klesl o více než dva tisíce. Rušili jsme zbytečné úřady, například 77 poboček Finanční správy nebo méně navštěvované pobočky České pošty. Docházelo k významné digitalizaci, debyrokratizaci a ke zjednodušování státu,“ uvedl premiér Fiala a jako příklad uvedl třeba téměř kompletní digitalizaci sociálních dávek, důchodů, katastru nemovitostí nebo rozšíření elektronické EZ karty.
Vláda také odsouhlasila, že Česká republika daruje Ukrajině 67 starších počítačových sestav, které jako nepotřebné a nevyužitelné pro vlastní účely vyhodnotilo Ministerstvo vnitra. V souladu se zákonem udělila pro tyto starší počítače výjimku z trvalé nepotřebnosti, čímž umožnila jejich bezúplatný převod dobročinnému fondu VIZa, který zajistí převoz a distribuci. Počítače byly nakoupeny v letech 2015 až 2018 a dnes už nesplňují nároky resortu vnitra na aktuálnost software a na kybernetickou bezpečnost. Příjemcem daru budou školy v ukrajinské Zakarpatské oblasti, což je jeden z chudých ukrajinských regionů. Každá z vytipovaných škol by měla dostat sedm až osm těchto počítačů, což pomůže ke zkvalitnění výuky tamních žáků.
Vláda schválila také záměr Ministerstva financí sestěhovat Finanční správu v Praze do jednoho centrálního pracoviště a k tomuto účelu zakoupit za 2,95 miliardy korun novou administrativní budovu v Praze 9. Díky tomu stát ušetří na komerčních pronájmech stávajících prostor, na údržbě již nevyhovujících státních budov i na provozu jako takovém. Přestěhováním se uvolní budovy v hodnotě přibližně 1,6 miliardy korun, které budou postupně předány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Finanční správa navíc získá sídlo ve výhodné, dopravně velmi dobře dostupné lokalitě jak pro zaměstnance, tak i pro klienty. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí ZDE.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.
