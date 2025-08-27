„Naprosto šílený.“ Ozval se přímý svědek hádky Jakoba se Ševčíkem

Vyhrocená debata mezi Miroslavem Ševčíkem a Janem Jakobem v pořadu 360° na CNN Prima NEWS vyvolala pozornost i po skončení vysílání. Reagoval na ni sám moderátor Michal Půr, ale také sociolog Ivan Gabal, který ostře kritizoval Ševčíka i roli moderátora.

„Naprosto šílený.“ Ozval se přímý svědek hádky Jakoba se Ševčíkem
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Na CNN Prima New se střetli Jan Jakob a Michal Ševčík

Velmi emotivní debata, plná názorových střetů, proběhla v pořadu 360° na CNN Prima NEWS mezi ekonomem Miroslavem Ševčíkem, který v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji, a poslancem TOP 09 Janem Jakobem. Diskuse vzbudila značnou odezvu na českém internetu.

Právě moderátor pořadu Michal Půr následně na sociálních sítích sdílel video z pasáže, v níž se oba politici dostali do jednoho s nejtvrdších střetů.

Ten nastal ve chvíli, kdy zazněla otázka, zda by SPD a jeho partneři byli ochotni spolupracovat s koalicí SPOLU. Ševčík reagoval výbušně. „Já to považuji za naprosto úsměvné, aby jediná normální vlastenecká strana podléhala tady těmto válečným štváčům, kteří jsou spojeni se SPOLU, s bonzáky a práskači, kteří práskají pomalu jak v 50. letech,“ prohlásil. Poté dodal, že současná vláda podle něj jen dál ožebračuje občany a firmy.

Debata se následně vyostřila osobní rovinou, když Jan Jakob připomněl Ševčíkovo členství v KSČ. „Nás nazývat práskači? Lidé, kteří byli v SSM, lidé, kteří byli v 80. letech členy KSČ, tak nás budou nazývat práskači?“ reagoval Jakob.

Ševčík se ale bránil: „Prosím vás, co lžete. Já jako člen KSČ jsem vystoupil například proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy.“

Jakob se ale nenechal odbýt. „Ale byl jste člen KSČ. I přes okupaci jste do té strany v 80. letech vstoupil a víme, že byla tvrdá normalizace.“

„Já vidím, že vy nevíte vůbec nic o normalizaci. Ta probíhala v 70. letech,“ uvedl Ševčík. Spor pak pokračoval vzájemnými obviněními z komunistických praktik a tvrdými slovy.

Michal Půr k celé věci později připojil i svůj vlastní komentář, v němž dal najevo, že debata byla nejen mimořádně vyhrocená, ale zároveň i místy absurdní a komická. Zároveň upozornil, že podobné střety mohou být předzvěstí ještě ostřejší volební kampaně. „Já teda nevím, kam se ještě volební kampaň vydá, ale tady už jsem se několikrát nevytrženě nesmál. Už se těším až v polovině září vypadnu za velkou louži. Tohle si fakt dejte celý,“ napsal moderátor.

 

Pod videem, které Půr sdílel, se lidé v komentářích podivovali a ptali se, zda je vůbec možné, že se taková debata opravdu odehrála. Půr je ujistil, že záznam je jen slabý odvar toho, co se ve studiu odehrálo: „Tohle je jen střípek, bylo to naprosto šílený.“

 

K celé debatě se pod příspěvkem Michala Půra vyjádřil také sociolog a bývalý politik Ivan Gabal, poukázal nejen na samotné výroky Miroslava Ševčíka, ale i na roli moderátora, který podle něj nese část odpovědnosti za průběh podobně vyhrocené debaty. „Když si pozvete zcela nechutného oportunního komunistu Ševčíka a necháte ho kázat o demokracii a morálce, ani se nelze divit, že přijde protireakce a faktická korekce. Je to i věc moderátora, není?“ uvedl.

 

Do diskuse se následně vložili i další komentující, kteří naopak namítali, že vydávat Jana Jakoba za etalon morálky a slušnosti není namístě. Podle jejich názoru Jakob „trpí zjevnou intelektuální bezbranností, kterou se snaží zakrývat hysterií a agresivitou, nemá validní argumenty a není se schopen prezentovat v žádné debatě“.

Na to Ivan Gabal reagoval ještě ostřeji: „Byl ještě decentní, mohl toho komunistického grázla smazat víc,“ doplnil.

 

V debatě mimo jiné Jan Jakob označil za bezpečnostní riziko pro Českou republiku nejen Andreje Babiše, který podle něj zpochybňuje českou muniční iniciativu, ale i představitele SPD prosazující referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO. Podle něj je nepřijatelné, aby právě tito lidé označovali ostatní za „válečné štváče“.

Miroslav Ševčík vrátil Jakobovi úder, když prohlásil, že se naopak ve vládě chovají „jako komunisté“.

autor: Natálie Brožovská

