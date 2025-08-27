Klement (KDU-ČSL): I malá obec si zaslouží mobilní signál

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové,
jak jsem říkal v mém úvodu, 174 obcí. Já jsem si udělal anketu o dostupnosti mobilního signálu a více než 1/3 obcí, konkrétně 66, mi odpověděla, že má slabý, nedostatečný nebo někdy bohužel žádný signál. Žijeme v době, kdy se snažíme samozřejmě do každé obce přivést vodu, elektřinu. A myslím si, že mobilní signál je potřebný i v malých odlehlých obcích, protože v době, kdy se orientujeme na eRecepty, jak bylo řečeno, potřeba mobilních dat se zvýšila o 30 % na celkovou hodnotu 1,7 petabytu. Tak si myslím, že i malá obec si zaslouží, aby si třeba jen zavolala pomoc integrovaného záchranného systému přes mobilní signál.
V tomto duchu bych chtěl zdůraznit a upozornit na úžasný portál, který ČTÚ ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu na svých stránkách má, kde můžeme dohledat tato bílá místa. A má pokryto měření, kde ČTÚ měřil sílu signálu. Síla signálu se většinou měří na hlavních silnicích a v ostatním okolí jsou takzvané simulované výpočty dosahu a kvality signálu. Opravdu mám zkušenost z některých míst, že tento signál není dostatečný. Jen cestou do Prahy autem mi signál vypadne asi 3x a ve vlaku je to asi 5x.
Takže si myslím, že velká pozornost na ničení bílých míst, která jsou nepokryta, a myslím si, že starostové si nevybírají, že chtějí toho nebo jiného operátora, někdy opravdu potřebují aspoň jednoho silného operátora, aby dostupnost byla nejen na hlavních tazích, ale i uvnitř v budovách. Rozumím tomu, že pokud má někdo metrové zdi, tak útlum tam nějakým způsobem je, ale pokud se jedná o standardní stavbu, tak si myslím, že dostupnost signálu i v budovách by měla být zajištěna.
Závěrem bych chtěl poděkovat jak předsedovi rady ČTÚ, tak i pracovníkům ministerstva průmyslu a obchodu, že se zaobírají každou žádostí a že vycházejí vstříc, jednají a hledají řešení. A já bych jim chtěl nejen poděkovat, ale i povzbudit, protože opravdu jsme v době, kdy jsme na mobilním signálu závislí.
Děkuji.
