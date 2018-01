FAEI: Auta, která se řídí sama, sníží počet nehod

11.01.2018 16:26

Víceméně samořiditelná auta do dvaceti let ovládnou i naše silnice. Zároveň přispějí k rapidnímu snížení počtu smrtelných nehod. V rozhovoru pro Finanční a ekonomický institut (FAEI.cz) to říká analytik České asociace pojišťoven (ČAP) Petr Jedlička, který s Janem Matouškem a Lukášem Houskou z ČAP k autonomním vozům vytvořili studii.