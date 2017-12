FN Brno: 35. výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice

První dítě ze zkumavky se v České republice, resp. v tehdejší ČSSR a zároveň v bývalé východní Evropě, narodilo na I. Gynekologicko-porodnické klinice v Brně 4. listopadu 1982. Byl to velký úspěch brněnského týmu Katedry histologie a embryologie LF MU vedené prof. Milanem Dvořákem a I. Gynekologicko-porodnické kliniky pod vedením prof. Ladislava Pilky. Metoda umělého oplodnění totiž byla v té době celosvětově teprve v počátcích.

Průkopníci metody in vitro fertilizace a transferu embrya (IVF/ET) Robert Edwards a Patrick Steptoe dosáhli v roce 1975 implantace embrya, ale těhotenství skončilo jako mimoděložní. Teprve v roce 1978 se díky této metodě narodila Luisa Brownová, první dítě ze zkumavky na světě.

Ve stejném roce byl ve Fakultní porodnici v Brně neoficiálně zahájen program IVF/ET, který iniciovala pracovní schůzka prof. Milana Dvořáka, prof. Pavla Trávníka a prof. Ladislava Pilky na Katedře histologie a embryologie. Již v tomto roce bylo dosaženo prvního odběru oocytu pomocí laparoskopu a následně jeho oplození in vitro.

K řešení náročných úkolů se v letech 1979 až 1981 připojovali další lékaři a odborní pracovníci (MUDr. Tesařík, prof. Čupr, prim. Soška, staniční sestry Koktavá a Šlezingerová, prof. Ventruba a další). Postupně byly uvolňovány a upravovány prostory pro operační sálek, embryologickou a andrologickou laboratoř a ultrazvukovou ambulanci. Další závažný problém, který byl řešen na počátku rozvíjení programu IVF, byla materiálně technická vybavenost. Žádné z potřebných zařízení se u nás průmyslově nevyrábělo, takže vývoj instrumentária, kultivační komůrky, aspiračních a transferových souprav byl dosti složitý. Zužitkováním získaných zkušeností a odborných znalostí byly původní jednoduché pomůcky, média a přístroje konstrukčně zlepšovány. Postupně bylo nově vzniklé praco­viště vybaveno i špičkovou přístrojovou technikou, kultivační komůrkou, laparoskopy a ultrazvukem s vaginální a abdominální sondou. Již v roce 1981 bylo dosaženo oplození oocytu, rýhujícího se do dvoubuněčného stádia a posléze i vývoje lidského embrya do stádia moruly.

Metoda anglických zakladatelů IVF Patricka Steptoa a Roberta Edwardse spočívala v oplodnění odebraných vajíček ve zkumavce spermiemi, jejich kultivaci a vrácení vzniklých embryí do dělohy. Odběr vajíček byl prováděn pomocí laparoskopie.

Naše počáteční nedostatečné přístrojové vybavení pro odběr vajíček a kultivaci jsme se snažili nahradit odběrem vajíček při mikrochirurgii, jejich okamžitým oplozením a zavedením zpět do vejcovodu před koncem operace. Takto jsme dosáhli našeho prvního těhotenství a 4. listopadu 1982 i prvního porodu dítěte ze zkumavky (chlapec 3650 g/51 cm – porod císařským řezem).

Technika popsaná jako OIVI-TT (oocyte in vitro insemination and tubal transfer) MUDr. Janem Tesaříkem, CSc., a kol. (Fertil Steril, 39, 1983, s. 472 – 475) byla v roce 1991 uznána světovou prioritou metody GIFT (transferu gamet do vejcovodu).

Naše pracoviště ale dosáhlo úspěchu také v metodě IVF, kdy dochází k oplození vajíčka mimo organismus ženy a následně k jeho dvoudenní kultivaci v inkubátoru. První dítě, které bylo počato metodou IVF, se na našem pracovišti narodilo 29. října 1984 a jednalo se o celorepublikové prvenství. Do prosince 1987 se na našem pracovišti, a tedy i v České republice, narodilo 7 dětí a dalších 5 žen bylo těhotných, z toho u jedné byla diag­nostikována dvojčata.

Asistovaná reprodukce od svého prvopočátku dosáhla velkého rozmachu metod a technik, jak po stránce gynekologické, tak po stránce laboratorní – embryologické a andrologické, v současnosti dokáže řešit téměř všechny problémy poruch plodnosti u ženy i u muže. Kromě medicínských otázek se však do popředí dostávají stále více otázky etické, organizační, ekonomické a legislativní.

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA; doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.,

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Psali jsme: FN Brno instalovala již čtvrtý přístroj CT. Nové pracoviště bude sloužit od února 2018 FN Brno: Pacienti Dětské nemocnice mohou parkovat u Janáčkova divadla, první hodina bude zdarma FN Brno zahajuje projekt Technologická obnova operačních sálů FN Brno: Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. zvolen do výboru SRS

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva