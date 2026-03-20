FN HK: Nové pracoviště pro přípravu onkologických léků zahájilo provoz

„Dosavadní prostory již kapacitně nedokázaly pokrýt zvyšující se požadavky na přípravu těchto léčiv. Díky novému izolátoru a rozšíření prostorových i personálních kapacit, bude nyní možné celý proces přípravy výrazně urychlit a současně navýšit počet připravovaných medikací,“ uvedla PharmDr. Zuzana Woidigová Ducháčová, zástupce vedoucího lékárníka FN HK. „Musím poděkovat celému týmu spolupracovníků, protože jsme zvládli náročný přesun i spuštění nového pracoviště, aniž by se to dotklo pacientů,“ dodala Zuzana Woidigová Ducháčová.
Pracoviště OPC, nacházející se ve 3. patře přístavby, je v současné době ve zkušebním provozu. Postupně zde budou zaváděny moderní postupy, které zefektivní celý proces, a to od samotné přípravy léčivého přípravku až po jeho předání pacientovi. Součástí inovací je také zajištění transportu připravených medikací na aplikující stacionáře prostřednictvím speciálně upraveného výtahu v rámci budovy.
Také původní prostory Oddělení přípravy cytostatik FN HK najdou své využití. V tuto chvíli již procházejí stavebními úpravami. Po jejich dokončení se tento prostor stane součástí nově vzniklé Lékárny pavilonu Bašteckého. Ta bude primárně zaměřena na výdej léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek pro pacienty s onkologickým onemocněním.
Součástí nové lékárny bude moderní výdejový automat, který výrazně urychlí práci farmaceutů a farmaceutických asistentů. Díky tomu se budou moci více věnovat poskytování lékárenské péče a individuálnímu poradenství, zaměřenému na specifické potřeby onkologických pacientů.
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Hradec Králové dlouhodobě usiluje o poskytování zdravotní péče na špičkové úrovni. Realizace tohoto projektu představuje další významný krok k přiblížení se standardům nejmodernějších evropských onkologických center.
V areálu FN HK již pacienti využívají dvě další lékárny. Nemocniční lékárna FN HK v budově č. 20 nabízí kromě výdeje léčiv také poradenské služby, např. poradnu pro snižování hmotnosti, odvykání kouření nebo lékové konzultace. Lékárna u Modrého robota, která se nachází v Pavilonu interních oborů FN HK, zajišťuje nepřetržitou lékárenskou službu, a navíc nabízí široký sortiment doplňků a kosmetiky. Lékárna Pavilonu Bašteckého bude tak třetí v řadě se zaměřením na léčiva a zdravotní pomůcky pro pacienty s onkologickým onemocněním.
