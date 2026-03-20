FN HK: Nové pracoviště pro přípravu onkologických léků zahájilo provoz

23.03.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V rámci přístavby onkologického Pavilonu profesora Bašteckého zahájilo koncem února ve Fakultní nemocnici Hradec Králové provoz nové specializované pracoviště, tzv. centrální ředění cytostatik. Nové moderní pracoviště splňuje nejpřísnější aseptické standardy pro přípravu individuální chemoterapie. Vznik nového Oddělení přípravy cytostatik FN HK (OPC) reaguje na dlouhodobě rostoucí počet pacientů vyžadujících individuálně připravovanou chemoterapii.

Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

„Dosavadní prostory již kapacitně nedokázaly pokrýt zvyšující se požadavky na přípravu těchto léčiv. Díky novému izolátoru a rozšíření prostorových i personálních kapacit, bude nyní možné celý proces přípravy výrazně urychlit a současně navýšit počet připravovaných medikací,“ uvedla PharmDr. Zuzana Woidigová Ducháčová, zástupce vedoucího lékárníka FN HK. „Musím poděkovat celému týmu spolupracovníků, protože jsme zvládli náročný přesun i spuštění nového pracoviště, aniž by se to dotklo pacientů,“ dodala Zuzana Woidigová Ducháčová.

Pracoviště OPC, nacházející se ve 3. patře přístavby, je v současné době ve zkušebním provozu. Postupně zde budou zaváděny moderní postupy, které zefektivní celý proces, a to od samotné přípravy léčivého přípravku až po jeho předání pacientovi. Součástí inovací je také zajištění transportu připravených medikací na aplikující stacionáře prostřednictvím speciálně upraveného výtahu v rámci budovy.

Také původní prostory Oddělení přípravy cytostatik FN HK najdou své využití. V tuto chvíli již procházejí stavebními úpravami. Po jejich dokončení se tento prostor stane součástí nově vzniklé Lékárny pavilonu Bašteckého. Ta bude primárně zaměřena na výdej léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek pro pacienty s onkologickým onemocněním.

Součástí nové lékárny bude moderní výdejový automat, který výrazně urychlí práci farmaceutů a farmaceutických asistentů. Díky tomu se budou moci více věnovat poskytování lékárenské péče a individuálnímu poradenství, zaměřenému na specifické potřeby onkologických pacientů.

Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Hradec Králové dlouhodobě usiluje o poskytování zdravotní péče na špičkové úrovni. Realizace tohoto projektu představuje další významný krok k přiblížení se standardům nejmodernějších evropských onkologických center.

V areálu FN HK již pacienti využívají dvě další lékárny. Nemocniční lékárna FN HK v budově č. 20 nabízí kromě výdeje léčiv také poradenské služby, např. poradnu pro snižování hmotnosti, odvykání kouření nebo lékové konzultace. Lékárna u Modrého robota, která se nachází v Pavilonu interních oborů FN HK, zajišťuje nepřetržitou lékárenskou službu, a navíc nabízí široký sortiment doplňků a kosmetiky. Lékárna Pavilonu Bašteckého bude tak třetí v řadě se zaměřením na léčiva a zdravotní pomůcky pro pacienty s onkologickým onemocněním.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , FN Hradec Králové , FN HK , Fakultní nemocnici Hradec Králové

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

