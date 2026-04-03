FN HK: Retro hry vrátily pacienty Psychiatrické kliniky do minulosti

Obě odpoledne se nesla v duchu her, které mnozí znají ze svého mládí. Chybět nesmělo například skákání v pytli, křídový panák, všemi oblíbená céčka nebo „Kloboučku hop“. Procvičit se pacienti mohli také ve skládání stavebnice Seva, slalomu s kočárkem nebo v dnes už téměř zapomenutém namotávání kazety na tužku. Znalosti z minulých desetiletí prověřil Retro kvíz.
Závěrem akce nesměla chybět týmová hra inspirovaná známým televizním pořadem Kufr. Hádalo se, jaké retro předměty se skrývají za jednotlivými nápovědami, což přineslo spoustu smíchu i veselých vzpomínek.
Atmosféru celého setkání dokreslovala dobová hudba známých interpretů, která mnohé účastníky přenesla zpět do minulosti a podpořila pohodovou náladu celé akce.
Retro hry, které vznikly ve spolupráci Psychiatrické kliniky FN HK a Dobrovolnického programu FN HK, se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Pacienti díky tomu mohli strávit příjemný čas mimo běžný režim oddělení.
K úspěchu celé akce přispěly dobrovolnice ze Střední zdravotnické školy Hradec Králové, oboru Zdravotnické lyceum, které s organizací tradičně pomáhaly. Poděkování patří také arteterapeutce Bc. Michaele Bittmanové a koordinátorce Dobrovolnického programu FN HK, Mgr. Blance Vápeníkové. Společným cílem bylo nabídnout pacientům nejen zábavu, ale i možnost sdílení a pozitivního prožitku, což se beze zbytku podařilo.
