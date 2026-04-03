FN HK: Retro hry vrátily pacienty Psychiatrické kliniky do minulosti

04.04.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Poslední březnové dny ožila Psychiatrická klinika FN HK příjemnou nostalgií. Během dvou dnů se zde konaly Retro hry, které nabídly pacientům možnost zavzpomínat na dětství.

Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Obě odpoledne se nesla v duchu her, které mnozí znají ze svého mládí. Chybět nesmělo například skákání v pytli, křídový panák, všemi oblíbená céčka nebo „Kloboučku hop“. Procvičit se pacienti mohli také ve skládání stavebnice Seva, slalomu s kočárkem nebo v dnes už téměř zapomenutém namotávání kazety na tužku. Znalosti z minulých desetiletí prověřil Retro kvíz.

Závěrem akce nesměla chybět týmová hra inspirovaná známým televizním pořadem Kufr. Hádalo se, jaké retro předměty se skrývají za jednotlivými nápovědami, což přineslo spoustu smíchu i veselých vzpomínek.

Atmosféru celého setkání dokreslovala dobová hudba známých interpretů, která mnohé účastníky přenesla zpět do minulosti a podpořila pohodovou náladu celé akce.

Retro hry, které vznikly ve spolupráci Psychiatrické kliniky FN HK a Dobrovolnického programu FN HK, se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Pacienti díky tomu mohli strávit příjemný čas mimo běžný režim oddělení.

K úspěchu celé akce přispěly dobrovolnice ze Střední zdravotnické školy Hradec Králové, oboru Zdravotnické lyceum, které s organizací tradičně pomáhaly. Poděkování patří také arteterapeutce Bc. Michaele Bittmanové a koordinátorce Dobrovolnického programu FN HK, Mgr. Blance Vápeníkové. Společným cílem bylo nabídnout pacientům nejen zábavu, ale i možnost sdílení a pozitivního prožitku, což se beze zbytku podařilo.

Psali jsme:

Vztek na Turka. Asi se budou zase škrtat dotace
Nový spolek na ochranu práv. Tentokrát ve zdravotnictví
Vyoral: Když má být umění nezávislé, tak ať v něm neberou dotace
Seznam proti Babišovi: Mediální expert hovoří o benzínu propagandy

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Opravdu splníte vše, co jste slibovali?

Mě teda přijde, že jak už je zvykem, od dost věcí ustupujete i vy. Třeba vaše sliby, jak zrušíte důchodovou reformu, jak budete zvedat důchody nebo zastropovat věk odchodu do důchodu. Nebo že zeštíhlíte státní správu, přitom jste zřídili nové ministerstva. Paradox také je, že co jste na minulé vládě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

20:16 Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

Myslivecký spolek Horní Heřmanice získal od Nadace ČEZ finanční podporu ve výši 90?000 korun na výsa…