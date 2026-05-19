Dnes zvou Posselta. Včera zvali migranty. Kdo?

19.05.2026 13:53 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Jak je známo, Bernd Posselt a jeho sudetoněmecký landsmanšaft byl do Brna pozván. Kým? Dobrými Evropany. Ti mají zvaní ve zvyku. Zvou Ukrajince, zvali Afričany i obyvatele Blízkého východu. A když to nevyjde, pozvou někoho jiného. A vadí jim hlavně ti, kdo nikoho zvát nechtějí.

Dnes zvou Posselta. Včera zvali migranty. Kdo?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bernd Posselt

Ohledně sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu není vůbec od věci se zaměřit na to, kdo vůbec Posselta do Brna zve a co s ním mají společného. Ne konkrétní osoby, byť i ty by si pravděpodobně zasloužily zevrubnější zkoumání, ale názorový proud. Jsou to takzvaní Evropané. V podstatě pokaždé, když uslyšíte někoho se horlivě přimlouvat za „usmíření“ a pozvání Sudetoněmeckého landsmanšaftu do Brna, můžete s 90 % jistotou na jeho sociálních sítích nebo případně v nějakém rozhovoru najít prohlášení, že jsou hrdými Evropany.

Je zajímavé, jak mají Evropané to zvaní v krvi. Už je to více než deset let, co do Evropy začali ve velkém proudit migranti z Blízkého východu a z Afriky. Tehdy pro Evropany velké téma, které z nějakého záhadného důvodu už moc nezmiňují. Možná kvůli statistikám znásilnění, sexuálního obtěžování, vražd a krádeží. Možná kvůli příběhům, které se co chvíli objeví v tisku, které nudnou statistiku těchto zločinů oživí detailním popisem.

Ale tehdy, když do Evropy proudily statisíce a miliony lidí z kulturně nekompatibilních zemí, byla starost každého dobrého Evropana ne, aby byly ochráněny hranice, ne, aby se dodržovaly zákony, ale aby byli nelegální migranti hezky rozděleni mezi členské země. Abychom byli „obohaceni“. A kdo nechtěl přijímat, ten byl rasista, xenofob a kdo ví co ještě.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3281 lidí
O kousíček popojedeme, přeskočíme epizodu s bojem s klimatickou změnou, která je pro popis mysli Evropana sice také důležitá, ale nemá nic moc společného se zvaním. V únoru 2022 začala válka na Ukrajině. A každý správný Evropan zval Ukrajince. Ti jsou, co si budeme povídat, kulturně kompatibilnější. Ale jak některé incidenty z Plzně ukazují, ne úplně bezproblémoví. A opět se řve na každého, kdo upozorňuje na problémy vznikající ze soužití odlišných kultur. Kdo ví, jak za pár let budou vypadat statistiky, zvláště pokud k „ženám a dětem“ přibydou i váleční veteráni.

A teď tito stejní, hrdí Evropané, zvou do České republiky sudetské Němce. Ale oni už to vlastně nejsou Němci. Už jsou to také dobří Evropané, jako je Bernd Posselt. Který se v Brně nepochybně omluví za zločiny nacismu, protože to tak nějak patří k věci. A pak vyzdvihne důležitost Evropy a odsoudí ten ošklivý nacionalismus, který může za všechno zlo světa. Co je to nacionalismus? To asi Posselt vysvětlovat nebude. Ale všichni přítomní Evropané budou vědět, že to jsou ti zlí, sobečtí lidé, kteří se nechtějí o svou zem dělit, nemají rádi, když k nim někdo někoho zve, a všímají si rozdílů mezi lidmi. 

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 1604 lidí
Zpátky k velké migrační krizi. V diskuzi Echa jeden z velkých propagátorů zvaní sudetoněmeckého landsmanšaftu Matěj Hollan přiznal, že se se zvaním migrantů spletl. Že „to nešlo zvládnout“. Budiž mu to přiznáno k dobru, jsou i tací, kteří budou tvrdošíjně tvrdit, že to zvládnout šlo a že je to chyba zemí, které byly „obohaceny“, že nezvládly migranty integrovat. Byla by to hezká sebereflexe, kdyby z ní Hollan a jemu podobní vyvodili nějaké závěry nebo dokonce i důsledky ohledně svých principů, například ohledně zvaní nebo myšlení na zájmy svých spoluobčanů.

Nic takového se samozřejmě nestane. Žádné následky vyvozeny nebudou. Kdo zval a vítal, bude zvát dál. Když to nevyjde, nu, za pár let se na to zapomene a zkusí se to znovu a jinak. I to je vlastně společné pro Evropany. Odmítnutí myšlenky, že některé věci jsou trvalé, že některé kapitoly jsou uzavřené. Jako třeba kapitola soužití Němců a Čechů na českém území. Tato kapitola byla po druhé světové válce uzavřena tak, aby už se otevírat nemusela. 80 let to funguje. Ale vykládejte to Evropanovi, který má zvaní v krvi...

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

Psali jsme:

Takto hlasoval, toto dělal proti ČR. Minulost Bernda Posselta
Provokace, průnik na cizí území. Předák Lužických Srbů o sudetském sjezdu
Jiří Paroubek: Jaké zájmy vlastně hájí prezident Pavel?
Zahradil: Byl jsem u toho, takže vím, o čem mluvím

 

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , Evropská unie , migrace , Německo , Posselt , sudetští Němci , Hollan , echo , Evropani

Referendum

Tvrdíte, že Česká televize a Český rozhlas mají sloužit veřejnosti, ne vládě. Názory na to, zda veřejnosti slouží se ale dost liší. A když jde o veřejnost, proč se jí nezeptat třeba v referendu? Proč obecně Piráti netlačí na to, aby se lidé mohli více rozhodovat v referendum? Pokud vím, u vás ve str...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dejte mi vědět, co říkáte na „vlastenectví“ prezidenta. Poslaynkně dala výzvu

14:45 Dejte mi vědět, co říkáte na „vlastenectví“ prezidenta. Poslaynkně dala výzvu

DENÍK POSLANKYNĚ Ve svém novém komentáři pro ParlamentníListy.cz se poslankyně Motoristů sobě Gabrie…