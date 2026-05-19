Sládek: Němci se nechtějí usmířit, ale ovládat. Zablokovat jejich firmám veškerý majetek

Pane doktore, s jakými pocity sledujete chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně, který se uskuteční vůbec poprvé v České republice?
Tato akce se nedá jinak nazvat, než vulgární (přeloženo do češtiny – sprostou) provokací. Jejím cílem je vyzkoušet, jak daleko lze v České republice zajít a co vše si nechá zmanipulovaný a lhostejný národ líbit. Následným krokem potom může být otevření nároků na Sudety. Není to žádné šíření poplašné zprávy. Vzpomeňte na mnohé výroky o tom, co je nedotknutelné – například hranice restitucí – a již jsme málem v roce 1918, nebo prohlášení tehdejšího ministra – rodinné stříbro (doly, banky, sklo, porcelán atd.) nikdy nevydáme. Vzpomínáte? A kompletně všechno je rozkradeno, natáčejí se dokumenty o divokých devadesátkách, ale o nápravě ani slovo.
Nečekám, že byste v naší zemi představitele organizace tzv. sudetských Němců vítal, ale co říci na argumenty jejich zdejších podporovatelů, že vůči nám před lety oficiálně vzdali jakýchkoli majetkových nároků a chtějí se s námi usmířit?
Německo a Němci se svých plánů a nároků nikdy nevzdali. To, co nedokázal Adolf Hitler pomocí zbraní, se nyní daří naplňovat prostřednictvím ekonomických nástrojů. Kdo je dnes vedoucí silou Evropské unie? Kdo je nejsilnější zemí v unii. Kdo má obsazený vedoucí post Evropské komise? Komu patří největší průmyslové podniky v České republice? Komu patří prakticky veškerá velkoobchodní i maloobchodní síť v naší zemi? Německým firmám. Ti se nechtějí usmířit, ti chtějí tak, jako vždy v minulosti, jen dobývat a ovládat.
Vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt v řadě rozhovorů, které v uplynulých dnech poskytl, otevřeně kritizoval vládní strany za to, že ve Sněmovně schválily usnesení, které jejich sjezd v Brně odsuzuje a hlavně, opět ostře kritizuje Benešovy dekrety, proti kterým se bývalí čeští a moravští Němci organizovaní ve svých spolcích staví od konce druhé světové války. Jaký je Váš postoj k tomuto? Měli bychom Posselta a jeho souputníky vzít na milost, když sice mluví o smíření, ale druhým dechem by chtěli zlikvidovat součást našeho právního řádu?
Jsem si jist, že se moje odpověď nebude někomu líbit. Musíme si však uvědomit podstatný rys naší domácí politiky. Předchozí, Fialova vláda, byla hrozná, na tom se všichni shodneme. Její nástupci však nejsou lepší, právě naopak, jsou podstatně horší. Hodně mluví, samozřejmě jen tehdy, když jsou v záběru televizních kamer. Nikdy nic nesplnili, přestože jsou i v případě SApd již čtvrté volební období v parlamentu. Vždy se na něco vymlouvají, jednou je to, že ve vládě nejsou, podruhé že ve vládě jsou, ale mají málo procent a znovu a znovu dokola. Názorným příkladem a důkazem nejen neschopnosti, ale přímo záměru škodit České republice a jejím občanům je projednávání a schvalování tzv. usnesení Sněmovny.
Všichni poslanci věděli a na úrovni svých komunálních kolegů (většinou poslanec parlamentu je zároveň i komunální zastupitel – viz právě Brno) dokonce schvalovali 17milionovou dotaci na pořádání té provokace v Brně. Dotaci schválili a nic nedělali. Teprve tehdy, když jim došlo, že by za to mohli u důvěřivých občanů sklízet body, tak se najednou probudili. Nebudu tady propagovat poslance a zastupitele SApd, ale občané se mohou podívat na to, kdo schvaloval tu mnohamilionovou dotaci.
Nemusím zdůrazňovat, že názory neměním a je jistě zbytečné opakovat to, co si mohou spoluobčané vyhledat na internetu. Ať si najdou projev proti schvalování česko-německé deklarace, za který jsem byl uvězněn.
Německo nás přepadlo, okupovalo, vraždilo naše lidi, zvláště židovského původu. Německo je povinno vyplatit České republice válečné reparace a nahradit, i s úroky, všechny škody a veškeré utrpení.
Co říkáte na české podporovatele Sudetoněmeckého landsmanšaftu z řad novinářů, různých aktivistů či politiků? Prakticky celá sněmovní opozice za nimi stojí, stejně tak mnohé osobnosti typu Petra Pitharta apod.
Je velmi zajímavé až zarážející, že o usmíření a odpuštění neusilují pachatelé odporných a nepromlčitelných zločinů nebo jejich potomci, ale naopak jejich oběti. Není to divné? Vždyť to zavání psychickým onemocněním nazývaným masochismus. Náš národ je opravdu nemocný, že si libuje v sebetýrání a ještě své mučitele k tomu pobízí, a dokonce si je ještě platí?
Bývalý soudruh Uhde při jednání zastupitelstva Brna prohlašoval se slzami v očích, že během nacistického řádění přišel o osmnáct rodinných příslušníků, ale přesto Němcům odpouští. Bylo by velmi zajímavé zeptat se těch osmnácti lidí, jaké měli pocity, když se svlékali donaha před vstupem do plynové komory, nebo když spali spolu s mrtvolami spoluvězňů na přeplněných palandách s vědomím, že ráno na „Appelplatz“ mohou být vyřazeni ke zplynování, na to, zda odpouštějí a zda se chtějí usmířit?
Když jste zmínil také bývalého soudruha Pitharta, je třeba se pozastavit nad reakcí Židovské obce. Žádná není. Jak je možné, že se Židovská obec naprosto striktně vyslovila proti koncertu jakéhosi rapera Westa (jehož vzdělání v historii, aniž bych je snižoval, nejspíše končilo u oslavy Dne nezávislosti), který prý nesmí v České republice vystupovat, ačkoliv pochybuji, že vůbec ví, kde se tato malá země nachází, natož aby znal její pohnutou historii. Tak raper vadí a sraz potomků nacistických vrahů nevadí?
Přiznám se, že jsem alergický na takovéto, za minulého režimu, překrucování historie, kdy podle německých soudruhů byl v NSDAP jen Adolf Hitler, a to proto, že byl jen Rakušan, protože všichni praví Němci byli v protinacistickém odboji. Vzhledem k údajům ověřeným díky německé preciznosti lze těžko nalézt někoho, jehož předci nebyli buď v NSDAP, nebo SS atd.
Takže současná parlamentní opozice se chová zbaběle a odporně, ale bohužel z podobně nízkých důvodů se tak chová i takzvaná vládní koalice. Posuzujme strom podle plodů, a ne podle listí.
Přestože se vládní koalice v Poslanecké sněmovně vyslovila proti sudetoněmeckému sjezdu, ten se v stejně velmi pravděpodobně uskuteční. Jaké řešení byste navrhoval Vy? Nechat akci proběhnout a kritizovat ji, anebo by se státní moc měla pokusit ji různými prostředky zabránit?
Především je třeba opět zdůraznit, že usnesení, kterým se vládní koalice údajně postavila proti konání té sudetoněmecké provokace, tak to má stejnou váhu jako 355. vážné varování Rady bezpečnosti OSN, zvláště když to její autoři ani nemysleli vážně. Kdo to usnesení četl, tak většina je věnována odpuštění a usmíření a teprve na konci se choulí kratičký bod, že by se ta akce neměla konat. Čili chování zbabělců, kteří si nechtějí rozhněvat své „Partajgenossen“ z Evropského parlamentu a zároveň co nejvíce ohlupovat své voliče, a proto se řídí heslem – aby se koza nažrala a vlk zůstal celý.
Takzvaná zvaná parlamentní většina je zároveň i vládní koalicí. Jako vláda – představitel výkonné moci – mohla konání srazu zakázat zakázat, a v případě neuposlechnutí zákazu ji za nasazení policie rozehnat. A proč k ráznému zákazu nepřistoupili a raději mlátí prázdnou slámu? Inu, protože mají svoje zájmy v Německu a nemohou si to se svými obchodními a politickými nadřízenými rozházet. A to se týká všech koaličních poslanců bez jediné výjimky.
Jaký postup doporučujete občanům, kteří tuhle akci v Brně odmítají? Chystají se tam v průběhu jejího konání demonstrace. Jak zajistit, aby nepřerostly v potyčky či násilí, čímž by sudetští Němci mohli argumentovat, že jejich poklidné shromáždění nenávistní Češi napadli?
Ta akce se zde neměla vůbec konat. Občané, kteří s ní nesouhlasí, mají plné právo vyjádřit své názory a postoje všemi prostředky. Tato země je naše a pokud dobře rozumím tomu cizímu slovu – demokracie – znamená vládu lidu. A jestliže je lid nespokojen s vládou, tak má plné právo ji svrhnout a nahradit jinou. Omlouvám se, že podnikám výlety do dějin jiných civilizací a národů, ale přesto ještě jeden citát – svoboda a demokracie jsou křehké květiny, o které je třeba pečovat a občas je i zkropit krví vlastenců.
Co vůbec soudíte o Sudetoněmeckém landsmanšaftu? Mnohokrát jsme v posledních dnech veřejně slyšeli, že je to jen krajanská a kulturní organizace, která nemá žádné politické cíle. Je důvod tomu věřit?
„Landsmannschaft“ je extrémistickou organizací, která se nikdy nevzdala svých cílů. Je to navýsost politická organizace a jejím členům a vedení nelze věřit. Kdo nedbá tohoto varování, ať si přečte Ezopovy bajky.
A jak do budoucna zabránit, aby se tito potomci vysídlených českých Němců nevraceli otevřeně protičeským cílům a majetkovým nárokům?
Současnou situaci nelze posuzovat jen z pohledu dnešní situace. Musíme se vrátit minimálně do roku 1996, kdy se po parlamentních volbách spolčili Klaus se Zemanem. Klaus se stal předsedou vlády a Zeman předsedou Sněmovny. Společně připravili a schválili česko-německou deklaraci, která, což nejspíše mnoho čtenářů již nepamatuje, prohlásila, že uděláme tlustou čáru za minulostí. Že nebudeme otevírat otázku válečných reparací atd. Tato deklarace v podstatě znamenala, že Česká republika nemá nárok na válečné reparace, protože byla státem s nacistickým Německem spolupracujícím, byla tedy pošpiněním památky všech obětí nacistických zvěrstev. Tato deklarace povzbudila již uvadající „Landsmannschaft“, aby nepolevoval ve svém úsilí.
Je ironií, že na protestní akci proti srazu „Landsmanšaftu“ budou vystupovat právě Klaus se Zemanem, když oni pokřivili svým prosazením patolízalské deklarace vztahy mezi Čechy a Němci. To jsou již tak senilní anebo cyničtí, že si nepamatují, že mne za protest proti schválení té deklarace nechali zavřít?
Jediným způsobem, jak ochránit budoucnost národa a státu, je:
- Nové parlamentní volby a rozloučit se se všemi poslanci bez ohledu na jejich politickou příslušnost.
- Zbavit se tak celého toho odpadu, který si dnes říká poslanci a ministři. A to nejen zrádcovské opozice, ale i farizejských hurávlastenců a jejich hanbu naší zemi přinášejících amorálností. Prostřednictvím nových voleb dosadit do vedení státu skutečně vlastenecké síly.
- Zrušit Česko-německou deklaraci a prohlásit ji za neplatnou od samého počátku.
- Vznést požadavek na vyplacení válečných reparací a veškerých úroků z nich.
- Dokud nebudou reparacevyplaceny,vyplaceny preventivně zablokovat veškerý majetek německýchspolečnostíspolečnosti v České republice.
