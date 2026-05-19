Ministr Červený: Bez práva veta budeme jen do počtu

Slyšíte to taky? Někteří politici z opozice nám rádi často tvrdí, že když se vzdáme možnosti říct jasné „NE“, bude Evropa silnější. To je naprostý nesmysl!
Evropa je silná jen tehdy, když spolu národní státy koexistují a respektují se. Pokud přijdeme o právo veta, staneme se jen návštěvníky v divadle, které režíruje Francie, Německo a Benelux. Už nyní zažíváme dopady špatných rozhodnutí z Bruselu, Green New Deal, který ničí naši konkurenceschopnost.
Chceme v EU sedět u stolu jako rovní s rovnými, nebo jen čekat na příkazy, co nám velcí hráči nadiktují?
Za mě je odpověď jasná: Naše suverenita není na prodej!
Mgr. Igor Červený
