Ministr Červený: Bez práva veta budeme jen do počtu

19.05.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám Evropské unie zrušit právo veta

Popisek: Igor Červený, ministr životního prostředí

Slyšíte to taky? Někteří politici z opozice nám rádi často tvrdí, že když se vzdáme možnosti říct jasné „NE“, bude Evropa silnější. To je naprostý nesmysl!

Evropa je silná jen tehdy, když spolu národní státy koexistují a respektují se. Pokud přijdeme o právo veta, staneme se jen návštěvníky v divadle, které režíruje Francie, Německo a Benelux. Už nyní zažíváme dopady špatných rozhodnutí z Bruselu, Green New Deal, který ničí naši konkurenceschopnost.

Chceme v EU sedět u stolu jako rovní s rovnými, nebo jen čekat na příkazy, co nám velcí hráči nadiktují?

Za mě je odpověď jasná: Naše suverenita není na prodej!

Mgr. Igor Červený

EU , MŽP , Suverenita , Červený , motoristé , právo veta

plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Snížení odvodů

Snížení odvodů v Senátu neprošlo a já se ptám proč a jak jste hlasoval? Překvapuje mě totiž, že prý neprošel kvůli hlasům ODS a TOP 09. Ano, ODS byla u zvýšení, ale teď poslanci hlasovali pro snížení. Zajímá mě tak jak jste se k tomu postavil vy jako zástupce ODS? Nemyslíte, že už tak to mají živnos...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

