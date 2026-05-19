Laudát (KAN): Co zase vyved, to se teprve ukáže

19.05.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě amerického prezidenta Trumpa do Číny

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Trumpovy politické akcie doma klesají a pro Republikány jsou podzimní volby strašákem. Nadějí pro Trumpa a jeho vyvedený spolek nejbližších měla být návštěva komunistické Číny. Už předem, vzhledem k zatímnímu fiasku ve válce s Íránem, naštvanou Evropou, trapnou nekonzistencí směrem k Ukrajině a slábnoucí ekonomikou se vydal na cestu do rudé Číny už předem poražen.

Tamní komunisté mají přehršel informací, ze kterých si partnery i oponenty umí předem přečíst a podle toho s nimi jednat. Proti této mašinerii diktatury nemá starý bílý muž bez sebejistého hodnotového ukotvení šanci. Možná v realitním byznysu ano, ale rozhodně ne v politice.

Média se aktuálně více věnují odjezdu americké delegace, jejíž členové zahazovali ještě na letišti vše, co měli s sebou v Číně, či co tam dostali. Doufám, že po návratu někde v politické popelnici skončí hloupé Trumpovy přísliby a bláboly o přátelství se šéfem nejlidnatější tyranie na světě.

Nemohu si pomoc, ale prvně v životě mám mrazení, kdykoli současný americký prezident otevře ústa. Není ohrožena jen demokratická část světa, ale i samotné Spojené státy. Proto vedle demokratů by si i konzervativci měli uvědomit, že Trump je špatně, a po podzimních volbách konat.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
