FNUSA: Prof. Ivan Rektor získal prestižní ocenění za celoživotní přínos neurologii

03.09.2025 7:33 | Tisková zpráva

Významného mezinárodního ocenění se v červnu 2025 dostalo prof. MUDr. Ivanu Rektorovi, CSc., FANA, FCMA, FEAN, přednímu českému neurologovi, který svou kariéru spojil také s I. neurologickou klinikou FNUSA. Na slavnostním zahájení kongresu Evropské neurologické akademie (EAN) v Helsinkách převzal čestné členství EAN za celoživotní přínos neurologii. Profesor Rektor se tak stal prvním laureátem tohoto ocenění ve východní Evropě.

Prezidentka Evropské neurologické akademie prof. Elena Moro ve svém dopise zdůraznila, že ocenění udělené prof. Rektorovi je vyjádřením uznání za jeho mimořádný přínos světové neurologické komunitě – a to jak na poli vědy, tak pedagogiky a klinické praxe. Vyzdvihla zejména jeho práci v oblasti poruch hybnosti a epilepsie a také dlouholetou podporu aktivit EAN.

Čestné členství EAN je udělováno na základě doporučení Výběrové komise pro ocenění vysoce vlivným neurologům, kterým prof. Ivan Rektor bezesporu je. Autor více než 480 vědeckých publikací s 6 400+ citacemi je uznáván za průkopnickou práci v oblasti epilepsie, epileptochirurgie, hluboké mozkové stimulace a výzkumu mozku v souvislosti s hudbou či traumatem, včetně studií přeživších holocaustu a ukrajinských válečných uprchlíků.

V letech 1992 až 2012 byl přednostou I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU, v rámci CEITEC založil Centrum pro neurovědy, kde vedl výzkumné skupiny. Byl prorektorem Masarykovy univerzity. Zorganizoval řadu významných evropských i mezinárodních kongresů a vzdělávacích kurzů a během své pedagogické činnosti vychoval několik předních českých neurologů.

