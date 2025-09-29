FNUSA: Světový den srdce připomíná moderní šetrné metody léčby

Mezi nejčastější onemocnění srdce patří aortální stenóza – zúžení aortální chlopně. Pokud není léčena, srdce se přetěžuje a hrozí vážné komplikace. Kromě tradiční operace na otevřeném srdci dnes medicína nabízí i šetrné, miniinvazivní zákroky, které jsou vhodné i pro starší pacienty nebo pacienty s vyšším operačním rizikem.
K nejvyužívanějším metodám patří TAVI (transkatétrová implantace aortální chlopně), kterou provádí i odborníci z I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. „Zákrok probíhá většinou jen přes vpich v třísle, bez nutnosti celkové anestezie či otevření hrudníku. Nová chlopeň ihned převezme funkci původní a pacient se často vrací domů během několika dní,“ vysvětluje MUDr. Jan Sitar, vedoucí lékař pracoviště invazivní a intervenční kardiologie I. IKAK FNUSA a LF MU. Výhodou TAVI je především šetrnost – výkon se provádí v lokálním znecitlivění a v polospánku, bez nutnosti mimotělního oběhu.
Moderní intervenční kardiologie ale nabízí i další možnosti: zprůchodnění zúžených věnčitých tepen (perkutánní koronární intervence), katetrizační opravy srdečních chlopní pomocí systémů MitraClip a TriClip, uzávěry vrozených nebo získaných defektů, či léčbu arytmií pomocí katetrizačních ablací. „Díky těmto výkonům se pacienti rychleji vracejí do běžného života a riziko komplikací je nižší než u klasické chirurgie,“ doplňuje MUDr. Jan Sitar.
V České republice se zákroky typu TAVI a další katetrizační postupy provádějí už více než 15 let ve 14 specializovaných centrech a jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Přesto o nich řada pacientů stále nemá dostatek informací – i proto je Světový den srdce ideální příležitostí připomenout, že moderní medicína nabízí šetrná a bezpečná řešení, která pomáhají chránit srdce a vracet pacienty zpět do života.
autor: Tisková zpráva