Festival Hrady CZ nabídne kromě špičky tuzemského popu a rocku i mladé hudebníky a pohodlnější zázemí

Putovní festival Hrady CZ nabídne v atraktivním prostředí pěti českých a tří moravských hradů, v jejichž blízkosti se koncerty konají, ty nejlepší interprety tuzemské hudební scény. Kromě zavedených hudebníků jako jsou Divokej Bill, Tomáš Klus, Rybičky 48 či Mandrage se fanouškům Hradů CZ představí spousta nových kapel a interpretů, kteří na festivalu ještě nikdy nehráli. Mezi nimi například Škwor, Lenny, Jelen, Slza či Marpo. Organizátoři nabízejí i atraktivní nehudební program ve formě bezplatného vstupu na prohlídku jednotlivých hradů. Nově pořádají talentovou soutěž pro začínající kapely v jednotlivých regionech, organizují doprovodné sportovní aktivity, přidávají programy pro vyžití rodin s dětmi, wi-fi zóny nebo ještě komfortnější bydlení ve speciálních kempech. Poslední zvýhodněné lístky na Hrady CZ jsou k dispozici do 31. května v předprodejní síti Ticketstream.

Festival Hrady CZ svou hradní "šňůru" odstartuje v pátek a sobotu 13 a 14. července na hradě Točníku a dále se vždy v pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a svoji letošní tour uzavře tradičně na Bezdězu. V průběhu léta budou moci fanoušci na jednotlivých hradních zastávkách zhlédnout kromě jiných koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou například Horkýže Slíže, J.A.R., Monkey Business, Majk Spirit + General Foxx, Plexis či Pražský výběr. Konkrétní program vystoupení na jednotlivých hradech organizátoři festivalu průběžně zveřejňují na webových stránkách se zbrusu novou grafikou www.hradycz.cz.

Hradní památky, na jejichž prohlídkové okruhy je díky spolupráci s Národním památkovým ústavem se vstupenkou na festival v sobotu vstup zdarma, dodají i letos hudebnímu zážitku specifickou romantickou atmosféru. Organizátoři festivalu Hrady CZ si totiž i nadále zakládají na tom, aby se festivalové areály nacházely co nejblíže od historických hradů. Program festivalu, na kterém bude dále možné vidět koncerty Ivana Mládka, Visacího zámku, Vypsané Fixy a dalších kapel a interpretů, se odehraje vždy v pátek a v sobotu na dvou pódiích postavených vedle sebe. Line-up je sestaven tak, aby diváci nepřišli o žádné vystoupení, odpadá také zdlouhavé přecházení mezi pódii. Terén festivalových areálů navíc fanouškům zabezpečuje pohodlný výhled na pódia z jakéhokoli místa. Chybět nebude oblíbený páteční hradní karneval s vyhlášením nejlepších masek. Festival Hrady CZ se letos také připojí k oslavám 100. výroční vzniku Československa, ke kterému chystá pro návštěvníky speciální program.

Organizátoři letos nově vyhlásili talentovou soutěž Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ, do níž se přihlásilo celkem sedmdesát kapel. Do finále postoupilo pět nejúspěšnějších hudebních skupin v každém regionu, z nichž vzejde vždy jedna vítězná, která si na konkrétní zastávce festivalu zahraje v rámci oficiálního pátečního programu. Hlasování je otevřené veřejnosti na facebookové stránce festivalu do 31. května.

Festival Hrady CZ zvyšuje komfort pro návštěvníky. Zcela nově bude k dispozici takzvaný VIP kemp PLUS, v němž se bude možné cítit na festivalu skoro jako v hotelu. Díky tomu není nutné s sebou na festival brát žádné vybavení pro přenocování – postavený stan, dvě karimatky a dva spacáky budou k dispozici na místě. Hrady CZ se letos také posouvají technologicky, organizátoři v areálech posílí signál telefonů a datových služeb, chybět nebudou wi-fi zóny a v areálu bude k dispozici bankomat. O lepší informovanost návštěvníků se postará i praktická festivalová aplikace. Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Festival Hrady CZ rozšiřuje i nabídku aktivit pro rodiny s dětmi. Ve spolupráci s partnery festivalu zde budou připraveny dětské koutky, fotokoutky a doprovodné sportovní aktivity. U příležitosti Mezinárodního dne dětí bude navíc od 1. června v prodeji rodinná permanentka pro dva dospělé a dvě děti za 2400 korun nebo rodinná sobotní vstupenka 1340 korun.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (13. - 14. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (20. – 21. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (27. – 28. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (3. – 4. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (10. - 11. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (17. - 18. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (24. - 25. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (31. 8. - 1. 9.).

Poslední levné lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit do 31. května v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek stojí 400 korun, na sobotu za 490 korun, permanentka na oba dny za 790 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny 300 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS 800 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP hradní kemp za 1060 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1560 korun. Tyto ceny platí do 31. května. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ:

Bros'n'Beasts, Divokej Bill, Hentai Corporation, Horkýže Slíže, Ivan Mládek, J.A.R., Jelen, Johny Machette & Ezy, Lenny, Majk Spirit + General Foxx, Mandrage, Marpo & TroubleGang, Monkey Business, Pipes and Pints, Plexis, Pražský výběr, Rybičky 48, Škwor, Slza, The Agony, Tomáš Klus, Visací zámek, Vypsaná Fixa

TERMÍNY A MÍSTA:

13. - 14. 7. Točník

20. - 21. 7. Kunětická hora

27. - 28. 7. Švihov

3. - 4. 8. Rožmberk nad Vltavou

10. - 11. 8. Veveří

17. - 18. 8. Hradec nad Moravicí

24. - 25. 8. Bouzov

31.8. - 1. 9. Bezděz

Psali jsme: ČVUT: Fakulta elektrotechnická pořádá Hudebně-vědecký festival FELFEST Ostravská divadla budou hrát v Praze Hořice: Cultural Reggae Vibez již po sedmnácté. Lom se roztančí 21. června Zlín film festival přivítá Český rozhlas

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV