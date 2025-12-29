Semelová (KSČM): Prosincová tečka pražských zastupitelů za rokem 2025

Rozpočet na příští rok, personální změny v radě, stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, miliony Kongresovému centru na stavbu nové haly, změny územního plánu – to jsou některé z bodů posledního letošního pražského zastupitelstva.
Rozpočet hlavního města
Na příští rok počítá s příjmy 116,35 miliardy korun a výdaji 119,05 miliardy korun. Na investice má jít zhruba 23,03 miliardy. Opozice podala řadu pozměňovacích návrhů, chtěla např. přidat peníze na podporu rodin, které mají nízké příjmy a dostaly se do problémů s bydlením, na sociální služby, na investice do sportu nebo na stavbu parkovacích domů na sídlištích. S žádným však neuspěla a rozpočet nepodpořila.
Peníze na provoz: Nejvíc má jít na dopravu (31,05 miliardy), na školství a sport je vyčleněno 27,92 miliardy.
Investiční výdaje: Každý rok jsou předmětem největších diskuzí. A každý rok se převádějí naplánované, ovšem neutracené peníze do rozpočtu na příští rok. Tentokrát se jedná o cca 16,8 miliardy korun. Nečerpání naplánovaných investic se tradičně stalo předmětem oprávněné kritiky opozice. Na projekt metra D bylo čerpáno pouze 54 %, u výkupu pozemků se to podařilo jen z 60 %.
Velká proměna terminálu Smíchov – zdálo by se, že všechno běží, jak má. Ovšem, jak upozornila opozice, situace je trochu jiná. Staví se to, co má ve své gesci stát, a i tady byly problémy. Stát totiž stavěl na dluh, až po delší době se podařilo odsouhlasit první smlouvu. U toho, co má na starosti město, bylo čerpáno pouhých 8 %. Další lahůdkou je městský okruh. Spolupráce vlády Fialy a na stejném půdoryse postavené pražské koalice selhala.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

Anketa
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Největší investiční částka je pro příští rok naplánována na dopravu (10,42 miliardy). Na metro D jdou tři miliardy, na přestavbu Libeňského mostu cca 453,3 milionu. Je však otázka, jak to bude s tímto mostem dál. Technická správa komunikací (TSK) kvůli problémům s antimonopolním úřadem pozastavuje práce a musí připravit nový projekt (informace byla v komentáři z listopadového jednání).
Město dále plánuje utratit například 400 milionů na už zahájenou stavbu P+R parkovacího domu na Opatově, 395 milionů za dokončovanou stavbu Dvoreckého mostu mezi Podolím a Lihovarem, 450 milionů na letos zahájenou výstavbu tramvajové trati do Malešic, další peníze směřují na terminál Smíchov.
Na rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti, zahájenou v roce 2022, půjde 850 milionů, na pokračující přípravu projektu Vltavské filharmonie 349 milionů a 415 milionů na plánovanou rekonstrukci staré linky Ústřední čistírny odpadních vod.
Peníze Kongresovému centru
Zastupitelé rozhodli i o převodu 600 milionů korun do firmy Kongresové centrum Praha (KCP). Peníze jsou určené na výstavbu nové multifunkční haly, na opravu garáží, snížení energetické náročnosti budovy, nové jevištní technologie či opravu teras okolo budovy. Přibude bistro, rozhledna, vodní prvky, výtah.
Podle pražského radního Zdeňka Kováříka (ODS) dává navýšení kapacit smysl, neboť umožní přilákat do metropole významnější celosvětové akce. Musím se nad tím usmát. Také si vzpomínáte, jak po listopadu 89 křičeli, že je potřeba Kongresové centrum, respektive Palác kultury, coby relikt komunistické minulosti, zbourat? Ejhle, najednou je to jinak!
Praha firmě peníze převede jako dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Podle důvodové zprávy jde o nejrychlejší a nejjednodušší formu. Magistrát letos odkoupil 54,35 % firmy od státu a stoprocentně ji ovládl. Kongresové centrum nabízí 70 sálů a salonků pro konání akcí, od malých konferencí po velké kongresy, včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů.
Hřib a Pospíšil odcházejí z rady
Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09) rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž poslanci. Dopravy se nově ujme Jaromír Beránek (Piráti) a oblast kultury převezme Tomáš Slabihoudek (TOP 09). Hřib a Pospíšil nadále zůstanou pouze řadovými zastupiteli.
Hřibovi se však zalíbilo v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku, takže se rozhodl, že toto teplé křesílko za 37 tisíc měsíčně (k navýšenému platu poslance přes 100 tisíc) neopustí. Ostatně doprava je mu přece tak blízká. Nekoordinované uzavírky a totální chaos v pražské dopravě jsou určitě jen výmysl těch, kteří nedokážou ocenit jeho schopnosti, odbornost, jemné vystupování a vrozenou skromnost. Teď si těchto jeho vlastností užívají kromě pražského zastupitelstva i ve Sněmovně.
