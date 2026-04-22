Finanční správa: Informace k platbě daně z nemovitých věcí obdrží většina poplatníků elektronicky

Většina poplatníků obdrží platební údaje elektronicky – více než milion do datových schránek a další více než milion e-mailem. Ostatním poplatníkům daně z nemovitých věcí zašle do 25. května finanční správa poštou 1,8 milionu složenek. Přibližně 47 tisíc poplatníků hradí daň prostřednictvím SIPO. Daň nebo první splátku je třeba zaplatit do 1. června 2026.
„Platbu daně je nejsnazší provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných údajů, ať už na složence, v e-mailu nebo datové zprávě, je rovněž QR kód, který po načtení automaticky doplní platební údaje,“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.
Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrží. Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně ZDE. Návod k jejich nalezení v DIS+ je dostupný na webu finanční správy ZDE.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje vždy za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje. Pokud její výše nepřesáhne 5 000 Kč a poplatník vlastní nemovitosti pouze v jednom kraji, obdrží jednu souhrnnou složenku. V opačném případě, tedy při vyšší dani než 5 000 Kč nebo nemovitostech ve více krajích, zašle poplatníkovi finanční správa více složenek v jedné obálce. Bližší informace k rozesílání složenek jsou k dispozici na webu finanční správy ZDE.
Jak a kdy daň zaplatit
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Daň do 5 000 Kč je splatná jednorázově do 1. června 2026. Vyšší částku lze uhradit ve dvou splátkách – první do 1. června 2026 a druhou do 30. listopadu 2026. Nejčastěji se daň hradí bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty. Upozorňujeme, že úhrada daně prostřednictvím složenky (tedy poštovní poukázky) je Českou poštou zpoplatněna podle ceníku poštovních služeb (ZDE).
Platební údaje: Variabilní a konstantní symbol
Variabilním symbolem pro platbu daně či úhradu jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Při bezhotovostní platbě se uvádí konstantní symbol 1148 a při hotovostní platbě prostřednictvím složenky pak 1149. Detailnější informace k placení daně z nemovitých věcí (ZDE) včetně čísel bankovních účtů finančních úřadů (ZDE) jsou dostupné na webu finanční správy a na portálu MOJE daně ZDE.
Údaje pro platbu daně e-mailem
V této souvislosti připomínáme možnost využití služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (ZDE), která nahrazuje zasílání papírové složenky. Přihlášení k této službě je ovšem nutné provést vždy nejpozději do 15. března daného roku. Pro letošní rok již tuto službu není možné využít, poplatníci se však mohou přihlásit pro následující rok.
Pozor na podvodné e-maily a SMS
V období, kdy dochází k placení daní, se vždy v minulosti zvýšil výskyt falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto podvodné zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy.
Finanční správa nikdy nepožaduje přihlašovací údaje ani bankovní data e-mailem či SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb a nezasílá přílohy, které vyžadují zadání citlivých údajů. Informace pro placení daně z nemovitých věcí zasílané elektronicky jsou vždy opatřeny elektronickým podpisem. Další informace naleznete na webu finanční správy ZDE.
