Finanční správa: Reakce na informace v médiích, týkajících se zasílání výzev novomanželům

Kontrolní akce popisovaná v článku se uskutečnila na základě opakovaných podnětů občanů a tedy důvodnému podezření na páchání protiprávní činnosti hraničící s trestnou činností. Bylo zjištěno, že v termínech konání svatebních hostin měla provozovna zavřeno nebo omezený provoz a nebyly během nich zaevidovány žádné tržby. Vzniklo tak důvodné podezření na krácení příjmů řádově v desítkách tisíc korun za každou svatební hostinu.

Cílem akce bylo tuto činnost eliminovat s pomocí prosby občanům o poskytnutí relevantní informace s tím, že pokud by novomanželé nebyli ochotni informaci poskytnout, nehrozila by jim za to žádná sankce.

Pracovníci Finanční správy postupovali podle svého nejlepšího přesvědčení a v souladu s Daňovým řádem, tak, aby co nejpřesněji zacílili na okruh osob, které jsou schopny poskytnout informace nezbytné pro šetření, a zatěžovala tak dotčené co nejméně - pokud možno vůbec. V žádném případě se tedy nejednalo o „kobercový nálet“, Finanční správa jednala na základě zcela konkrétního podezření z protiprávního jednání konkrétního subjektu.

Finanční správa se vždy snaží vycházet primárně z informací, které získá z vlastní vyhledávací činnosti a vlastních evidencí a z informací, které poskytne přímo daňový subjekt. V odůvodněných případech, zvláště pak při podezření na závažné porušení zákonem stanovených povinností je ovšem možné osoby k poskytnutí relevantních údajů vyzvat. Skutečnost, že v jednotkách případů byli osloveni i novomanželé, kteří služeb dané provozovny nevyužívali, byla v souladu s právními předpisy. Na základě pokynu generálního ředitele Finanční správy však této praxe bude nadále využíváno pouze ve zcela ojedinělých a výjimečných případech.

