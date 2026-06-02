ČT nesmí vyhrát. To už se stalo, následky jsou tu dodnes

02.06.2026 14:05 | Komentář
autor: Naďa Borská

Návrh na zrušení koncesionářských poplatků z dílny ministra Oty Klempíře (za Motoristy) narazil. Premiér Andrej Babiš (ANO) hodlá financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu protlačit jednodušší cestou, což vyvolalo ostrou kritiku opozice i samotných médií. Podle komentátora Petra Holce však nesmí předseda vlády couvnout, jinak fatálně zradí své voliče.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Auto České televize, ilustrační foto

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl postupovat podle komplexního návrhu ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Vláda se podle jeho vyjádření nebude tímto návrhem nového mediálního zákona zabývat kvůli stovkám podaných připomínek. Místo toho se změna převedení financování z koncesionářských poplatků na státní rozpočet připravuje jednodušší cestou – úpravou stávajících zákonů, především toho rozpočtového.

Předseda vlády zdůraznil, že cílem není oslabit veřejnoprávní média, ale zrušit poplatky pro občany a firmy a zajistit financování přímo ze státního rozpočtu, přičemž by zůstala většina stávajícího legislativního rámce. Ministr Klempíř toto vyjádření potvrdil. O dalším postupu mají jednat Babiš s generálními řediteli ČT Hynkem Chudárkem a ČRo René Zavoralem už v úterý 9. června.

Návrh ministra Klempíře z poloviny dubna počítal se zrušením koncesionářských poplatků a přechodem na přímé financování ze státního rozpočtu, zároveň však předpokládal výrazné škrty, pro rok 2027 o zhruba 1,4 miliardy korun. To vyvolalo ostré kritické reakce ze strany ČT a ČRo. Obě instituce varovaly před ohrožením nezávislosti a fungování. Kritika přišla také ze strany opozice, syndikátu novinářů a dalších aktérů.

Babiš se distancoval od představy „ničení“ médií a otevřel diskusi. Nyní směřuje proces ke změně, která by měla umožnit přechod financování ideálně k lednu 2027 bez rozsáhlé nové legislativy. Tato varianta má snížit riziko legislativních komplikací.

Babiš nesmí nechat ČT vyhrát

Situaci kolem změny financování veřejnoprávních médií sleduje publicista Petr Holec, jenž na platformě OPINIO publikoval komentář s názvem: „Babiš nesmí ČT pustit!“ Uvedl v něm, že detaily připravované změny veřejnost příliš nezajímají. „Jedno ale není, jestli vláda svůj volební slib dodrží. Babiš proto nesmí nechat ČT vyhrát,“ zdůraznil Holec.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

V opačném případě by ČT a s ní ČRo podle komentátora „znovu porazila vládu, už podruhé“. Důsledky prvního vítězství ČT nad politiky z roku 2000 naplno vidíme právě dnes, kdy se šéfové obou státních médií i jejich zaměstnanci chovají, jako by byly jejich. „Prostě si je zprivatizovali, protože politiky tehdy porazili. I proto oba ředitelé nyní veřejně vyzvali premiéra, aby Klempířův zákon stáhl,“ vysvětlil komentátor.

Na Kavčích horách a Vinohradské třídě teď podle něj mohou slavit dílčí vítězství. „Ostatně ČT i ČRo Klempířův zákon ostřelují od začátku se stejně podvodnou rétorikou, s jakou to v ulicích ‚monetizuje‘ kasičkář a zdatný podvodník Mikuláš Minář se svým stádem v čele s opozicí a národní uměleckou frontou,“ podotkl Holec.

Pokud premiér couvne, zradí své voliče

Minář podle něj znovu „ucítil velké prachy“. „Vlastně můžeme říct, že i on vybírá ‚poplatky‘ za ČT a ČRo, jen do vlastní kapsy,“ soudí komentátor.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

Rozdíl mezi Minářem a šéfy ČT a ČRo je podle něj jen ten, že oba ředitelé mají navíc smysl pro humor. „Klempířův návrh zákona zcela vážně připomínkovali i s argumentem, proč měnit něco, co prý skvěle funguje? Jo, funguje to fakt skvěle! Stále horší propagandu opozice a prezidenta Petra Pavla povinně a velmi velkoryse platíme i my všichni, kdo je nevolíme a ČT ani ČRo zásadně nezapínáme,“ vysvětluje publicista.

Jako úplný vtip pak podle něj působila připomínka ministerstva vnitra, které si stěžovalo na výpadek čtvrt miliardy korun ročně pro Českou poštu za administraci „poplatků“ neboli extra daní za ČT a ČRo. „Skoro bych řekl, že extra daně za ČT a ČRo je dnes to jediné, co Česká pošta doručí,“ napsal Holec.

Dále ve svém komentáři vysvětluje, proč premiér Babiš nesmí od svého původního záměru ustoupit. Jedním ze dvou hlavních důvodů je, že by zradil své voliče stejně jako před ním Petr Fiala (ODS). Celý text si můžete přečíst ZDE.

