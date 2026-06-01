Správa železnic: Díky nižším cenám bude opraveno víc tratí

02.06.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Správa železnic uspoří bezmála třetinu nákladů na opravy a údržbu tratí. Daří se snižovat nabídkové ceny uchazečů ve veřejných zakázkách, těch se navíc účastní větší množství firem.

Namísto předpokládaných 5,76 miliardy korun přijdou tyto práce na celkem 4,1 miliardy. Ušetřené peníze pak navíc urychlí začátek oprav dalších tratí.

„Změny, ke kterým jsme v posledních měsících přistoupili, na trhu rezonují a zájem firem o naše tendry výrazně narůstá. Vidíme přímou úměru mezi počtem přihlášených uchazečů a výslednou cenou. V některých případech se nám sešlo dokonce devět nebo deset nabídek, ceny pak padají o desítky procent, třeba i na půlku odhadovaných nákladů. Současně víme, že si musíme ohlídat případné vícepráce, aby nám náklady nestoupaly ani během realizace,“ říká generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Úspory se týkají osmi desítek akcí, zaměřených na údržbu kolejí, výhybek, trolejového vedení, nebo zabezpečovacího zařízení. Mezi zakázkami jsou také opravy přejezdů nebo prodloužení nástupišť.

Úsporu 31 procent zaznamenala Správa železnic u akcí zaměřených na běžnou údržbu tratí. Průměrně se do těchto tendrů přihlásili čtyři uchazeči. Výrazně méně bude stát i takzvaná cyklická obnova hlavních tratí, v součtu jde o čtyři tendry za 343 milionů korun. Například u obnovy úseku mezi Vsetínem a Horní Lidčí se úspory blíží 200 milionům korun. O tuto zakázku se ucházelo sedm uchazečů.

Díky úsporám přesahujícím v součtu 1,6 miliardy korun může Správa železnic zahájit ještě letos velkou obnovu trati mezi Berounem a Kařízkem, původně byla v plánu až na příští rok. Dřív přijde na řadu také například oprava úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Příšovice.

Za poklesem cen i zvýšeným zájmem o zakázky stojí změny ve výběrových řízeních, které Správa železnic v posledních měsících postupně zavádí. Konkrétně snižuje administrativní bariéry, upravuje kvalifikační požadavky a více využívá předběžné tržní konzultace. U větších zakázek se zároveň nově oddělí stavební práce a technologické celky. Dodavatelé pak nejsou nucení spojovat se do konsorcií a do tendrů se jich hlásí víc. Právě větší počet nabídek se pak promítá do příznivějších výsledných cen.

Změna podmínek veřejných zakázek přitom není jediným způsobem, jak ušetřit za údržbu tratí. Pro některé stavby si například Správa železnic sama zajišťuje materiál, kolejnice nebo pražce nakupuje ve větším objemu, a tedy za výhodnější cenu.

