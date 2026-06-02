ČEZ: Čisté prostory a vzduchotechnika pro BioPharma Hub

Její dceřiná firma AZ KLIMA dodá novému výzkumnému centru BioPharma Hub systémy vzduchotechniky a klimatizace, EP Rožnov pro výzkum nových léčiv připravuje čisté prostory. Kolaudace stavby je naplánována na květen letošního roku, studenti a vědci pak by měli nové prostory naplno využívat se startem zimního semestru na podzim 2026. ČEZ ESCO na zakázce spolupracuje se sdružením firem IMOS, Metrostav, PS Brno a IDPS.
„Pro vzdělávání a špičkový farmaceutický výzkum je nutné, aby nové zázemí pro studenty i výzkumné pracovníky splnilo mnoho technických a provozních nároků. Projekt MUNI BioPharma Hub je zcela unikátní svojí jak velikostí, tak i komplexitou sdružující všechno potřebné pod jednou střechou. S ohledem na projektové nároky je zhotovitelem konsorcium hned několika stavebních, energetických i technologických firem. Kromě technologické vyspělosti objektu byla od začátku pro Masarykovu univerzitu zásadní i udržitelnost. Nová infrastruktura tak obsahuje mnoho prvků zefektivňujících energetický management objektu, kupříkladu geotermální vrty, výroba vlastní elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů či zpětné využívání tepla z datového centra,“ uvedl kvestor Masarykovy univerzity David Póč.
AZ KLIMA v nové budově nainstaluje 77 kusů vzduchotechnických jednotek a 70 klimatizací, které zajistí kvalitní a efektivní odvětrávání veškerých prostor i tepelný komfort po celý rok. Vše bude řízené automatickým systémem zajišťujícím i rekuperaci. AZ KLIMA zakázku projektovala společně se sesterskou společností EP Rožnov, která pro nový objekt vybuduje vysoce specializované čisté prostory pro vývoj léčiv a farmaceutický výzkum a bezpečnou práci s potenciálně nebezpečnými látkami.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Jsem rád, že se můžeme podílet na projektu skutečně globálního významu. Věda a výzkum jsou oblasti, které mohou zlepšit život nám všem. V případě BioPharma Hub jde navíc o jeden z největších projektů školy v historii a já jsem pyšný, že můžeme být součástí takto ambiciózní vize brněnské univerzity a pomoci novým objevům v medicíně. Díky vzduchotechnickému zařízení od AZ KLIMA bude budova využívat například odpadní teplo z datového centra a pomáhat zbytkovou energií vytápět společné prostory pro zaměstnance a studenty nebo technické místnosti včetně podzemních garáží,“ říká generální ředitel AZ KLIMA Vladimír Steiner.
Primárním zdrojem tepla pro budovu jsou geotermální vrty, které prostřednictvím tepelných čerpadel typu země–voda pokryjí potřebu tepla v zimním období a v letních měsících zajistí chlazení. Pro tento systém bylo navrženo 53 hlubinných vrtů o hloubce 199 m, které čerpají tepelnou energii bez zásahu do podzemních vod.
V objektu se bude zároveň nacházet experimentální linka v čistých prostorách, která se zaměří na vývoj a maloobjemovou výrobu léčiv. Toto zařízení je zcela unikátní v regionu střední Evropy a umožní budoucím farmaceutům přímý kontakt s výrobními standardy na nejvyšší světové úrovni, což jsou podmínky, které dosud v Česku neměli k dispozici. Laboratoře budou prostorově oddělené a vybavené hermeticky utěsněnou obálkou. Vzduchotechnika pak zajistí bezpečný provoz.
„EP Rožnov je důležitou součástí velmi významného projektu pro vybudování špičkového vědeckého pracoviště BioPharma Hub na Masarykově univerzitě. Jako vyšší projektant jsme nejprve zpracovali kompletní projektovou dokumentaci vestavby čistých prostor a TZB. Následně jsme ve spolupráci s naší dceřinou firmou EPIGON vybudovali čisté prostory, jejichž nedílnou součástí jsou laboratoře s úrovní zabezpečení BSL3 (Biological safety level) pro práci s patogeny s vysokým rizikem přenosu. Jsem hrdý na to, že jsme mohli být u tak důležitého a náročného projektu a vybudovat nové čisté prostory pro excelentní výzkum a nové vědecké objevy,“ dodává generální ředitel EP Rožnov Pavel Scholz.
BioPharma Hub poskytne Masarykově univerzitě evropsky unikátní infrastrukturu pro farmaceutické, medicínské a přírodovědecké obory. Stane se nejen domovem Farmaceutické fakulty, ale také Preklinického centra a Centra molekulární medicíny. Budova vynikne mimořádně nízkou energetickou náročností. Primární zdroj tepla v podobě geotermálních vrtů doplní využívání odpadního tepla z datového centra. Spotřebu elektřiny z veřejné sítě sníží fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm. Zeleň na střeše pomůže v létě budovu ochladit. Dešťová kanalizace odvede vodu ze střech a teras do akumulační nádrže a po přečištění ji bude možné využít ke splachování. Díky členění fasády budou obvodové stěny prosklené pouze z necelé třetiny, a díky tomu se objekt nebude tolik prohřívat. Další informace k projektu najdete na webu ZDE.
Masarykova univerzita je česká univerzita se sídlem v Brně. Založena byla v roce 1919 jako druhá česká univerzita. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školu v České republice. Má deset fakult a provozuje mimo jiné své Mendelovo muzeum, univerzitní kino Scala, univerzitní centrum v Telči a polární stanici na Antarktidě. Masarykova univerzita se dlouhodobě umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities. Více informací ZDE.
AZ KLIMA se specializuje na technická zařízení budov a dodávku vzduchotechniky a chladicí techniky pro různé typy budov; administrativní a obchodní centra, výrobní a logistické haly, letiště, nemocnice, ale třeba také kulturní domy a restaurace. Má zkušenosti z více než 5000 projektů, jak v České republice a na Slovensku, tak třeba v Anglii, Japonsku či na Antarktidě. Zaměstnává více než 280 zaměstnanců a obrat činí více než 1,3 miliardy korun ročně. Více ZDE.
EP Rožnov se specializuje na komplexní návrh a realizaci čistých prostor. Projektovou dokumentaci zpracovává kompletně v 3D modelech v systému BIM. Vestavby čistých prostor dodává z vlastních komponentů, vyráběných v dceřiné společnosti Epigon. Působí v elektrotechnickém, automobilovém, optickém a farmaceutickém průmyslu, ve výrobě zdravotnické techniky, dále v oblasti vědy a výzkumu nebo ve zdravotnictví. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem řeší čisté prostory komplexně a umí provádět rekonstrukce a rozšiřování výrobních kapacit s minimálním dopadem na probíhající výrobní procesy zákazníka. Více informací ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov nebo ENESA. Více informací najdete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku