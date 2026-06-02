Piráti: Rodinám dál chybí jistota, navrhujeme valorizaci

Piráti dlouhodobě usilují o zvýšení rodičovského příspěvku. Podle nich však částka 400 000 Kč, kterou navrhuje ministr Juchelka, neodpovídá růstu životních nákladů posledních let. Vláda zároveň opět rezignovala na systémové řešení. Piráti proto přichází s komplexním řešením v podobě pravidelné valorizace – podobně jako to je i u důchodů.
„Je dobře, že vláda uznala, že rodičovský příspěvek je potřeba zvýšit. Rodiče si zaslouží vědět, s jakými financemi mohou počítat a potřebují vědět, že se o své dítě budou moct kvalitně postarat a stát jim v tom pomůže. Pravda ale je, že od posledního výraznějšího navýšení rodičáku vzrostly ceny zhruba o 40 procent a to tohle zvýšení vůbec nedorovnává. Rodiny dnes platí mnohem více za bydlení, potraviny i energie. Pro dorovnání tohoto propadu je potřeba rodičovský příspěvek zvýšit alespoň na 420 000 Kč. A hlavně znovu chybí to nejdůležitější, což je pravidelná valorizace, která by rodičům dala jistotu do budoucna,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
Piráti dlouhodobě prosazují, aby se rodičovský příspěvek automaticky upravoval podle vývoje ekonomiky a životních nákladů. Podle nich není přijatelné, aby rodiče malých dětí museli každých několik let čekat na politické rozhodnutí, zda se jejich podpora zvýší, aby odpovídala růstu nákladů.
„Mladé rodiny potřebují předvídatelnost. Když stát dokáže pravidelně valorizovat jiné příspěvky, měl by stejně přistupovat i k podpoře rodin. Rodiče malých dětí mají mít jistotu, že jejich podpora nebude každý rok ztrácet hodnotu kvůli inflaci. Podpora rodin je investicí do budoucnosti země. Stát by proto měl vytvořit stabilní systém, který ochrání rodiny před zdražováním a nebude závislý na jednorázových politických rozhodnutích,“ doplňuje pirátská poslankyně Hana Ančincová.
Výše rodičovského příspěvku je čas od času předmětem kritiky lidí, kteří nerozumí principu měsíčního vyplácení z celkové sumy. „V poslední době velké nepochopení pro situaci rodičů malých dětí prokázal zejména poslanec Filip Turek, což je mimořádně urážlivé. Většina rodin má příspěvek 10-12 tisíc měsíčně, a z toho mají zejména ženy s dětmi vyžít. Budu opět vysvětlovat, jak svízelná je situace rodin s malými dětmi, i na základě osobní zkušenosti,” říká pirátská poslankyně Lenka Martínková Španihelová.
Piráti proto připravují návrh, který by chybějící valorizaci opřenou o stejný princip jako u důchodů do návrhu doplnil a příspěvek zvedl na potřebných 420 000 Kč.
Česká pirátská strana
