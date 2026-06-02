Piráti: Rodinám dál chybí jistota, navrhujeme valorizaci

02.06.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Zvýšení rodičovského příspěvku nepokryje ani inflaci.

Piráti: Rodinám dál chybí jistota, navrhujeme valorizaci
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Piráti dlouhodobě usilují o zvýšení rodičovského příspěvku. Podle nich však částka 400 000 Kč, kterou navrhuje ministr Juchelka, neodpovídá růstu životních nákladů posledních let. Vláda zároveň opět rezignovala na systémové řešení. Piráti proto přichází s komplexním řešením v podobě pravidelné valorizace – podobně jako to je i u důchodů.

„Je dobře, že vláda uznala, že rodičovský příspěvek je potřeba zvýšit. Rodiče si zaslouží vědět, s jakými financemi mohou počítat a potřebují vědět, že se o své dítě budou moct kvalitně postarat a stát jim v tom pomůže. Pravda ale je, že od posledního výraznějšího navýšení rodičáku vzrostly ceny zhruba o 40 procent a to tohle zvýšení vůbec nedorovnává. Rodiny dnes platí mnohem více za bydlení, potraviny i energie. Pro dorovnání tohoto propadu je potřeba rodičovský příspěvek zvýšit alespoň na 420 000 Kč. A hlavně znovu chybí to nejdůležitější, což je pravidelná valorizace, která by rodičům dala jistotu do budoucna,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

11%
80%
5%
1%
3%
hlasovalo: 3901 lidí

Piráti dlouhodobě prosazují, aby se rodičovský příspěvek automaticky upravoval podle vývoje ekonomiky a životních nákladů. Podle nich není přijatelné, aby rodiče malých dětí museli každých několik let čekat na politické rozhodnutí, zda se jejich podpora zvýší, aby odpovídala růstu nákladů.

„Mladé rodiny potřebují předvídatelnost. Když stát dokáže pravidelně valorizovat jiné příspěvky, měl by stejně přistupovat i k podpoře rodin. Rodiče malých dětí mají mít jistotu, že jejich podpora nebude každý rok ztrácet hodnotu kvůli inflaci. Podpora rodin je investicí do budoucnosti země. Stát by proto měl vytvořit stabilní systém, který ochrání rodiny před zdražováním a nebude závislý na jednorázových politických rozhodnutích,“ doplňuje pirátská poslankyně Hana Ančincová.

Výše rodičovského příspěvku je čas od času předmětem kritiky lidí, kteří nerozumí principu měsíčního vyplácení z celkové sumy. „V poslední době velké nepochopení pro situaci rodičů malých dětí prokázal zejména poslanec Filip Turek, což je mimořádně urážlivé. Většina rodin má příspěvek 10-12 tisíc měsíčně, a z toho mají zejména ženy s dětmi vyžít. Budu opět vysvětlovat, jak svízelná je situace rodin s malými dětmi, i na základě osobní zkušenosti,” říká pirátská poslankyně Lenka Martínková Španihelová.

Piráti proto připravují návrh, který by chybějící valorizaci opřenou o stejný princip jako u důchodů do návrhu doplnil a příspěvek zvedl na potřebných 420 000 Kč.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Bezpečnost není jen o tancích a vojácích
Ančincová (Piráti): Řidiči jsou bez ochrany. A stát přichází o 100 miliard
Hřib (Piráti): Mladé rodiny a lidé s průměrnými příjmy nejsou pro vládu prioritou
Patková (Piráti): Jedenáct minut čekání na call centru, pak se hovor sám ukončí

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

inflace , piráti , rodičovský příspěvek , valorizace

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by stát pravidelně valorizovat i rodičovský příspěvek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

,,Někde jsem to četl“

A kde? Můžete mi sdělit zdroj, kde jste četl, že prezident vyzývá k raketovému útoku na Rusko? Aby to nebyl jak s tím Peroutkovým článek, co četl bývalý prezident. Podle mě byste jako politici měli říkat fakta, která jste schopni doložit, pokud ne a třeba se splete, i to se se stát můžete, měli byst...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat Potraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenuPotraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…