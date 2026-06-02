Výbuch vzteku v Británii. VIDEO z vraždy studenta je venku

02.06.2026 8:35 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Vražda Henryho Nowaka otřásá Velkou Británií. Zejména nyní, když byly zveřejněny záběry z policejních kamer, které dokazují, že policie nevěřila studentovi, který ji prosil o pomoc a opakoval, že byl pobodán. „Bílý mladík je spoutáván policisty, které více zajímá obvinění z rasismu než vražda,“ komentoval záběry lídr Reform UK Nigel Farage. A chce, aby došlo k obratu.

Foto: Repro X
Popisek: Záběry ze zatčení Henryho Nowaka

Velkou Británií otřásla vražda studenta Henryho Nowaka, která se odehrála v prosinci minulého roku. V celkem rychlém procesu za ní byl odsouzen sikh Vickrum Singh Digwa, který studenta pobodal rituální dýkou.

Nicméně, v hledáčku je zejména chování policie, kterou Digwova rodina přivolala. Policie ležícího studenta nejdříve spoutala a nevěřila mu, když říkal, že byl pobodán. Nowak pak na následky pobodání zemřel. Ze strany veřejnosti pak byl vyvinut velký tlak na zveřejnění záznamů z kamer policistů, případem se na síti X zabýval i miliardář a majitel sítě Elon Musk. Zejména kvůli tomu, že policie údajně prošetřovala rasismus, kvůli kterému Digwa hlídku volal, místo toho, aby poskytla Nowakovi pomoc.

Nyní byl tento záznam zveřejněn. Nowak v něm na počátku leží za autem, policista ho vytáhne za pásek na kalhotách. Nowak už na začátku slabým hlasem opakuje, že byl pobodán. Hlídka mu zřejmě nevěří a snaží se ho dostat do vzpřímené polohy, aby mu mohla nasadit pouta. „Byl jsi pobodán? Kde? Myslím, že ne, kámo,“ reaguje policista a nasazuje Nowakovi plastová pouta. „Pomozte mi,“ prosí student, ale policista se více stará o to, aby do pout dostal i jeho druhou ruku.

Až poté policisté prověřují, jestli byl student pobodán. Následně studenta udržují na boku a policista mu předčítá jeho práva. To už ale Nowak nereaguje. Policistka pak volá sanitku a kontroluje studentovi tep. „Ani jeho zorničky nereagují,“ ozývá se na konci videa. Nowak na následky pobodání zemřel.

Záběry vzbudily pobouření. Lídr strany Reform UK Nigel Farage k němu prohlásil: „Tohle jsou ty nejotřesnější záběry diskriminace, jaké kdy uvidíte. Bílý mladík je spoutáván policisty, které více zajímá obvinění z rasismu než vražda. Tohle musí být bod obratu. Na bílých životech také záleží.“ Reform UK je momentálně nejsilnější stranou ve volebních průzkumech s 25 %.

„Je to hrozný a šokující případ.

Henryho blízcí prožili trauma dlouhého soudního řízení a museli snášet, jak Henryho vrah šířil odporné lži o jejich synovi, který byl ohleduplný, laskavý a hluboce milovaný.

Je správné, že IOPC (policejní inspekce – pozn. red.) vyšetřuje postup policie v souvislosti s touto nesmyslnou vraždou. A my musíme tento koloběh tragédií zastavit tím, že se vypořádáme s hrůzou zločinů spáchaných nožem. Henryho rodina, přátelé, jeho univerzita a město Southampton budou i nadále pociťovat jeho ztrátu a naše myšlenky budou vždy s nimi,“ vyjádřil se premiér Keir Starmer.

Elon Musk se pak tázal, jak se jmenuje „ta svině přestrojená za policejního příslušníka“, která řekla „Myslím, že ne, kámo.“ A dodal, že dotyčný by měl být ve vězení.

Záběry vzbudily další pobouření nad vraždou. Jednak nad chováním policistů, ale také nad rodinou vraha, která na videu zamlčuje, že byl student pobodán. Velmi často se ozývá, že na vině je systém, ve kterém jsou policisté trénováni k tomu, aby obvinění z rasismu brali jako nejvážnější a aby se primárně zastávali nebílých.

