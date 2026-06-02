Výbuch vzteku v Británii. VIDEO z vraždy studenta je venku

Velkou Británií otřásla vražda studenta Henryho Nowaka, která se odehrála v prosinci minulého roku. V celkem rychlém procesu za ní byl odsouzen sikh Vickrum Singh Digwa, který studenta pobodal rituální dýkou.
Nyní byl tento záznam zveřejněn. Nowak v něm na počátku leží za autem, policista ho vytáhne za pásek na kalhotách. Nowak už na začátku slabým hlasem opakuje, že byl pobodán. Hlídka mu zřejmě nevěří a snaží se ho dostat do vzpřímené polohy, aby mu mohla nasadit pouta. „Byl jsi pobodán? Kde? Myslím, že ne, kámo,“ reaguje policista a nasazuje Nowakovi plastová pouta. „Pomozte mi,“ prosí student, ale policista se více stará o to, aby do pout dostal i jeho druhou ruku.
Až poté policisté prověřují, jestli byl student pobodán. Následně studenta udržují na boku a policista mu předčítá jeho práva. To už ale Nowak nereaguje. Policistka pak volá sanitku a kontroluje studentovi tep. „Ani jeho zorničky nereagují,“ ozývá se na konci videa. Nowak na následky pobodání zemřel.
???? Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.— Europa.com (@europa) June 1, 2026
Nowak: "I've been stabbed"
Officer: "I don't think you have mate"
Záběry vzbudily pobouření. Lídr strany Reform UK Nigel Farage k němu prohlásil: „Tohle jsou ty nejotřesnější záběry diskriminace, jaké kdy uvidíte. Bílý mladík je spoutáván policisty, které více zajímá obvinění z rasismu než vražda. Tohle musí být bod obratu. Na bílých životech také záleží.“ Reform UK je momentálně nejsilnější stranou ve volebních průzkumech s 25 %.
This is the most shocking footage of discrimination that you will ever see.— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 1, 2026
A white boy being handcuffed by police officers more concerned by an accusation of racism than an act of murder.
This must be a turning point. White lives matter too. https://t.co/vb8YcDz6Ih
„Je to hrozný a šokující případ.
Henryho blízcí prožili trauma dlouhého soudního řízení a museli snášet, jak Henryho vrah šířil odporné lži o jejich synovi, který byl ohleduplný, laskavý a hluboce milovaný.
Je správné, že IOPC (policejní inspekce – pozn. red.) vyšetřuje postup policie v souvislosti s touto nesmyslnou vraždou. A my musíme tento koloběh tragédií zastavit tím, že se vypořádáme s hrůzou zločinů spáchaných nožem. Henryho rodina, přátelé, jeho univerzita a město Southampton budou i nadále pociťovat jeho ztrátu a naše myšlenky budou vždy s nimi,“ vyjádřil se premiér Keir Starmer.
This an awful, shocking case.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 1, 2026
Henry’s loved ones have gone through the trauma of a long trial and endured Henry's killer making up appalling claims about their son who was thoughtful, kind and deeply loved.
It is right that the IOPC is investigating the police’s response to… https://t.co/h7JAXXPMEQ
Elon Musk se pak tázal, jak se jmenuje „ta svině přestrojená za policejního příslušníka“, která řekla „Myslím, že ne, kámo.“ A dodal, že dotyčný by měl být ve vězení.
That guy needs to go to prison for his actions— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2026
Záběry vzbudily další pobouření nad vraždou. Jednak nad chováním policistů, ale také nad rodinou vraha, která na videu zamlčuje, že byl student pobodán. Velmi často se ozývá, že na vině je systém, ve kterém jsou policisté trénováni k tomu, aby obvinění z rasismu brali jako nejvážnější a aby se primárně zastávali nebílých.
