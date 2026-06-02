„V boji vydrží pět minut.“ Rajchl o vyhazování peněz na obranu

Poslanci Jindřich Rajchl a Pavel Žáček se před kamerami přeli o to, zda máme navyšovat výdaje na obranu.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Já s tím zásadně nesouhlasím. Je to podrývání naší bezpečnosti. Já jsem se vrátil z Vilniusu, kde se na jednání všichni přítomní shodli, že budou směřovat ke 3,5 procentům HDP na obranu plus to 1,5 procenta na související výdaje," kontroval Žáček.
A hned pokračoval.
„Je to naše povinnost zajistit budoucnost Evropy. Je to prostě naše povinnost a kolega Rajchl mele úplné nesmysly. My musíme počítat s tím, že ty výdaje na obranu půjdou v roce 2029. Pan kolega Rajchl mluví tak, aby se zalíbil svým voličům, ale tady nenajdeme společný průnik, protože my se prostě bavíme o národní bezpečnosti," zdůrazňoval Žáček.
Rajchl oponoval, že v tuto chvíli naši bezpečnost nijak neovlivní, jestli vydáme na obranu 1,87 procenta HDP nebo 2,05 procenta. Upozorňoval, že už minulá vláda zvyšovala výdaje na obranu, jenže je zvyšovala placením zálohových faktur za stíhačky F-35. „Jestli si myslíte, že Rusko se bojí zálohových faktur, tak to si myslím, že ne,“ zdůraznil Rajchl.
Konstatoval také, že voliči ve volbách loni na podzim řekli, co si přejí.
„A myslím, že každý z nás, kdo je demokratem, tak musí uznat, že voliči promluvili jasně. Oni si prostě nepřejí, abychom dávali české peníze zahraničním zbrojařům,“ zdůraznil.
Žáček kroutil hlavou.
„Ono je těžké bavit se s člověkem, který to vidí prismatem české domácí politiky. To naplňování cílů obrany od 2 procent HDP až ke 3,5 procentům, to řeší všechny státy. Všichni chtějí posilovat svou obranu, protože to po nás chce náš největší partner, který do značné míry odchází do Indopacifiku,“ poznamenal Žáček.
Rajchl tady oponoval, že bude důležité stavět na vztazích s Donaldem Trumpem.
„Ty osobní vztahy jsou velmi důležité, a proto je potřeba, aby tam nejezdil prezident Petr Pavel, který o prezidentu Trumpovi řekl, že je to odpudivá lidská bytost. To si myslím, že je mnohem horší než nějaká dvě procenta. ... To, co tady posloucháme, jsou tlaky zbrojařských lobbistů. Já odmítám platit za tanky, které pak na bojišti vydrží pět minut. Pojďme opravdu posilovat naši obranu… A nevyhazujme ty peníze z okna, jen abychom dosáhli těch pěti procent," uvedl Rajchl.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Pokud by se dnes Volodymyr Zelenskyj nechtěl držet zuby nehty u moci, protože chce dostávat ty peníze z EU, která ten konflikt v současnosti do značné míry platí, tak už by ten mír dávno byl tady,“ vyjádřil svůj názor Rajchl.
„Já bych velmi rád dával ty peníze do protivzdušné obrany a do našich lidí. Já bych nechtěl kupovat tanky. To je stejné, jako kdybychom tady kupovali vozovou hradbu. A já chci jednat, a nikoli odstrašovat. Pan Žáček tady říká, že musíme utrácet více a více peněz, já jsem přesvědčen, že nemusíme. My je musíme utrácet efektivně,“ nechal se také slyšet předseda PRO a člen poslaneckého klubu SPD s tím, že musíme respektovat finanční možnosti České republiky a v rámci těchto možností posilovat českou armádu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.