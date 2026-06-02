Fiala (ODS): Vláda vás zradila

Před loňskými volbami jsem říkal, že pokud vládu sestaví Andrej Babiš s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou, půjde o Vládu národní zrady. Komunisté se naštěstí do Sněmovny nedostali, ale ANO se SPD vládu sestavily… Někteří komentátoři nám označení Vláda národní zrady tenkrát dost vyčítali. Prý nemáme strašit a tak dále. Jenže černý scénář se beze zbytku naplnil.
Vláda vás všechny zradila.
Zradila vás tím, že snížila výdaje na bezpečnost jako jediná v Evropě.
Zradila vás tím, že předseda Sněmovny mluví jako z vysílání ruské státní televize.
Zradila vás tím, že likviduje veřejnoprávní média.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Zradila vás tím, že předseda vlády je v brutálním střetu zájmů.
Zradila vás tím, že ministryně pro místní rozvoj se vám směje do obličeje.
Zradila vás tím, že vyvolala naprosto nesmyslný konflikt s prezidentem republiky.
Zradila vás tím, že ničí veřejné finance.
Zradila vás tím, že ministr zahraničních věcí se chová jako hochštapler z venkovské diskotéky.
Zradila vás tím, že ministr zemědělství je de facto agent Agrofertu.
Zradila vás tím, že ministr životního prostředí je loutka a reálnou moc drží Filip Turek.
Zradila vás tím, že mladí lidé nebudou mít důstojné penze.
A proto je na čase říct jasně: Tohle není jen špatná vláda, tohle je vláda, která si spletla republiku s kořistí. A čím déle zůstane u moci, tím vyšší účet za její zradu zaplatí každý občan této země.
