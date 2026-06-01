Úřad vlády: Návrh změn mýtného systému po roce 2029

Její podobu představil ministr dopravy Ivan Bednárik na zasedání vlády Andreje Babiše v pondělí 1. června 2026. Kabinet projednal mimo jiné i návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty nebo několik závěrů z kontrolních akcí Nejvyššího kontrolního úřadu.
Mýtný systém v České republice je přežitý a potřebuje zásadní modernizaci. Ministerstvo dopravy proto předložilo vládě návrh změny přístupu po roce 2029, který počítá s tříletým přechodným obdobím a po roce 2032 s jeho novou podobou, v níž budou využity nejmodernější technologie, které se dnes při výběru mýtného v Evropě prosazují. Dopravci mají mít nově na výběr, zda budou i nadále využívat současné klasické palubní jednotky, nebo zda přejdou na používání mobilních aplikací a využívání evropské interoperabilní mýtné služby.
„Celý systém chceme ještě zlevnit. Když jsme to dělali poprvé, ušetřili jsme státu miliardu korun ročně. Abychom to stihli, je třeba zahájit legislativní proces,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Nové řešení, které vzejde z rozsáhlého tendru, má být maximálně efektivní a ušetřit státu na provozu mýtného systému dalších až 480 milionů korun ročně.
Vláda projednala také návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Novela do českého právního řádu zapracovává část novelizované unijní směrnice DPH v digitálním věku, která má platit od 1. ledna 2027. Dojít má například ke zpřesnění a doplnění pravidel při odvodu DPH prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shopu, nebo k zavedení právní fikce, jež považuje dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu osobě, která není obchodníkem, za prodej zboží na dálku. Cílem úprav je zjednodušení odvodu DPH v rámci přeshraničních transakcí v Evropské unii, snížení administrativních nákladů a zamezení vícenásobným registracím k DPH v jednotlivých členských státech Evropské unie.
Kabinet se zabýval také deseti kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, který při prověrkách hospodaření státních subjektů odhalil řadu pochybení. „Myslím, že je dobře, že to ministři slyšeli. Většina zjištění je sice z období minulé vlády, ale podstatné je, aby viděli, jak se vynakládají peněžní prostředky daňových poplatníků a jaký je prostor v šetření peněz, hlavně v situaci, v jaké se nalézá náš státní rozpočet po hospodaření minulé vlády,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.
