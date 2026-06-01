Taková nenávist. Sněmovnou se šíří nová schválnost

02.06.2026 4:46 | Komentář
autor: Radim Panenka

Vytahování hlasovacích kartiček, žádné „párování“. Opozice je v blokování Sněmovny a „schválnostech“ vůči vládní koalici mimořádně inovativní, zjistily ParlamentníListy.cz.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozice

Obstrukce jsou běžným nástrojem parlamentní politiky. V minulosti bylo ke krátkodobému blokování Poslanecké sněmovny saháno zřídka, pouze v případech, kdy opozice chtěla dát jasně najevo svůj důrazný nesouhlas se zákonem, který vláda prosazovala. Obstrukce coby vědomá činnost vedoucí ke znemožnění jednání zákonodárného sboru bývala užívána výjimečně jako pomyslný červený maják. Docházelo k tomu párkrát za celé čtyřleté volební období. Realita dneška je taková, že opozice obstruuje klidně několikrát během jediného týdne. 

Lze říci, že s každým novým volebním obdobím obstrukční praxe zesiluje a stává se častější. Otázkou je, kam až se může vyvinout, aby se z obstrukcí fakticky nestala totální blokáda. Vládní koalice vidí řešení ve změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny, což je patrně jediný funkční nástroj.

Politolog Lukáš Valeš míní, že řešení tato situace má. „Ukázala to současná opozice v době, kdy vládla. Zvykla si v takových situacích zařazovat do programu body s pevným časem hlasování. Obejít se to tedy dá. Jiná věc je, což jsme už také dříve viděli, vypjatost mezilidských vztahů v Poslanecké sněmovně. Poslanci spolu dříve svorně popíjeli a bylo úplně jedno, z jaké jsou politické strany. Zvlášť mezi matadory panovaly korektní až přátelské vztahy, bez ohledu na stranickou knížku. Tohle je opravdu minulostí,” říká pro ParlamentníListy.cz.

„Projevy osobní nenávisti, nesnášenlivosti a antipatií k druhé straně hraničí s elementárními morálními základy lidského chování ve sněmovně překročily únosnou mez. Můžeme se bavit o změně jednacího řádu a dokonce se objevila i nějaká průchozí verze, ale je otázka, jestli pouhá změna pravidel bude stačit. Stálo by za to si uvědomit, že nejde o střet dobra a zla. Politika je umění možného, umění kompromisu a je to otázka dočasného rozložení politických sil, nejsou dané navěky. Také by to mohli přestat brát tolik vážně, protože skutečně nejde o souboj dobra a zla, nejsou tam na jedné straně andělé a na druhé satanáši. Voliči na tuhle hru už nepřistupují. Různé souboje jako antibabiš nemají takovou podporu jako kdysi a veřejnost oprávněně od opozice očekává nastolování programových alternativ a věcnou kritiku vládnutí. Toho ale zatím bohužel nejsme svědky,“ konstatoval docent Lukáš Valeš.

Podrobněji o současné situaci v Poslanecké sněmovně promlouvá jeden z koaličních poslanců. „Sice nás nepřehlasují, ale my nic neodhlasujeme. Nepřihlásí se svými kartičkami, zkrátka je nevloží do svých zařízení, nejsou tak v systému a oficiálně nejsou přítomní, čímž docílí toho, že sněmovna není usnášeníschopná a nemůže se nic dělat, o ničem hlasovat. Neustále si musíme hlídat kvórum,“ popisuje člen vládní koalice.

Navíc podle jeho slov přestala platit gentlemanská dohoda o párování. Dříve to chodilo tak, že když vládní poslanec onemocněl a chyběl na hlasování, které by o jeho hlas nedopadlo, opozice ho tzv. vypárovala a na dané hlasování opustil sál jeden její poslanec. Podobně se to dělo i v případě zahraničních pracovních cest apod. I to už je nejspíš minulostí.

„Řada našich ministrů je zároveň poslanci, mají neodvolatelný pracovní program nebo zahraniční cestu. V takovém případě nic neprohlasujeme, protože opozice tyto lidi odmítá vypárovat. Stačí, aby koalici chybělo 16 poslanců ze 108, už je nás stejně jako poslanců opozice, neprosadí se nic a musí se to odkládat. Kdybychom měli těsnou většinu, třeba 101 nebo 102, nedovedu si představit, jak by to fungovalo,“ popisuje další z nejmenovaných vládních zákonodárců.

Jde o bezprecedentní situaci, která v minulých volebních cyklech Sněmovny nemá obdoby, což potvrzují i zaměstnanci Poslanecké sněmovny, se kterými redakce měla možnost hovořit.

„Tohle nepamatujeme. Pracuji tu (ve sněmovně, pozn. red.) dlouhá léta, ale takhle se opozice nikdy nechovala. Říkám vládním poslancům, že to musí vydržet a nenechat se tím otrávit. Je nás tu hodně, kteří by si opravdu nepřáli, aby se k moci vrátila předchozí koalice pana Fialy. Nehodnotím teď jejich politiku, ale chování vůči personálu bylo strašné. Brali nás jako nějaké onuce,” postěžoval si jeden z dlouholetých zaměstnanců sněmovny.

Další ze zaměstnanců Poslanecké sněmovny zdůrazňuje paralýzu dolní komory parlamentu. „Tohle už nejsou obstrukce, to skoro je okupace, okupační blokáda a s demokracií to nemá nic společného. Ani s běžnými obstrukcemi, které jsou normální součástí parlamentarismu. Nezbyde nic jiného než změnit jednací řád a přísně stanovit pravidla. Nelíbí se mi to, ale pokud opozice není rozumná a chová se hůř než rozmazlený fracek, jinak to nepůjde. Tohle je prostě ignorování volebního výsledku a vůle voličů. Prohráli, mají nárok vládu kritizovat, snášet protiargumenty vůči vládní politice, ale ne ji totálně blokovat. Opozice to pojala způsobem, že když nemohou vládnout oni, nebude vládnout nikdo,” konstatuje jeden z poslaneckých asistentů, který tuto pozici u různých poslanců zastává již několikáté období.

