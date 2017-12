HZS ČR: I během Vánoc a Silvestra mysleme na bezpečnost

Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.



Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.



Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.



Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.



I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.



Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu ZDE.

