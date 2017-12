HZS ČR: Kuriózní zásahy profesionálních hasičů v roce 2017

Rozloučení se starým rokem by mělo být veselé. Hasičský záchranný sbor ČR by rád přispěl k dobré předsilvestrovské náladě a přináší výběr kuriózních událostí, ke kterým vyjely jednotky hasičů v roce 2017.

Hasiči zasahují každý rok u více jak 100 000 mimořádných událostí, z čehož přes 50 % tvoří technické zásahy, 20 % dopravní nehody, 15 % požáry, 6 % úniky chemických látek a 7 % událostí jsou plané poplachy. Při své práci se hasiči často setkávají s neštěstím a bolestí. O to raději vzpomínají na události, které, ač leckdy na první pohled tak nevypadaly, tak na svém konci vyvolaly úsměv na rtech všech zúčastněných.

Nápady dětí

Dětské nápady lze leckdy jen stěží odhadnout. Stačí chvilka nepozornosti a děti už lezou do výšek, schovávají se na nejroztodivnějších místech nebo si zkouší na sebe něco navléknout. Hasiči tak vyjíždějí k záchraně dětí, které přecenily své schopnosti nebo si navlékly ozdobu, která jim už nejde sundat.

Hra na četníky a zloděje

Ve středu 18. 10. 2017 vyjeli přerovští hasiči do jedné z místních základních škol pomoci chlapci, který si zřejmě chtěl hrát na četníky a zloděje. Nasadil si pouta, ale neměl od nich klíč a velice se divil, že mu pouta nejdou sundat. Hasiči chlapci pouta pákovými nůžkami rozstřihli a z rukou je pak jemně sejmuli.

Záchodová ozdoba

V pátek 20. 1. 2017 byli středočeští hasiči požádáni o pomoc při události v obci Únětice, kde si ani ne dvouletá holčička natáhla přes hlavu dětský nástavec na WC. Ten však kvůli kónickému zúžení a ostré hraně nešel přetáhnout zpět. Nepříjemnou ozdobu z tvrdého plastu odstranili hasiči z roztocké stanice za třináct minut od ohlášení pomocí nůžek na plech.

Nehody dospělých

Stres, roztržitost, nedbalost nebo jen obyčejná smůla mohou způsobit, že pomoc hasičů potřebují i dospělí a nezáleží na tom, zda jsou zrovna v práci, doma či aktivně tráví svůj volný čas.

Létající ryba

Hasiči z Královéhradecka vyjeli v srpnu tohoto roku k záchraně osoby ze stromu. Jak se můžete dostat na strom, abyste posléze potřebovali pomoc hasičů? Podle slov samotné oznamovatelky „sundávala ze stromu létající rybu“, ale utrhla se pod ní větev. Dole v autě na ní čekalo navíc malé dítě. Hasiči přispěchali na pomoc s nastavovacím žebříkem a oznamovatelku i hračku v podobě ryby se jim podařilo ve chvíli zachránit.

Tank na dálnici

Dvě jednotky hasičů HZS Olomouckého kraje zasahovaly 3. 8. 2017 u dopravní nehody nákladního vozidla převážejícího vojenskou techniku. Vojáci na návěsu přepravovali tank. Pří jízdě z kopce se přívěs s nákladem rozkmital, tank sjel z návěsu a zůstal nakloněný na bok v pravém jízdním pruhu na dálnici ve směru z Olomouce na Ostravu. Dálnice byla na dvě hodiny uzavřena. Hasiči pomáhali tank naložit na nákladní vozidlo a zkontrolovali možný únik provozních kapalin.

Příliš úzká šachta

V úterý 15. 8. 2017 ráno zachraňovali profesionální hasiči v Olomouci ženu, která uvízla v šachtě. Starší korpulentní žena šla do šachty zastavit přívod vody. Dole, v hloubce asi 2,5 metru, se zaklínila mezi stupačky a židli a nemohla vylézt. Po asi dvou hodinách, kdy volala o pomoc, ji uslyšela sousedka, která celou událost oznámila na tísňovou linku hasičů. Hasiči pomocí hydraulického nářadí odstranili několik stupaček a ženu vysvobodili z úzkého prostoru.

Paragliding

Dvě jednotky profesionálních hasičů z HZS Moravskoslezského kraje se zapojily v pátek 9. 6. 2017 odpoledne do záchrany staršího paraglidisty, který místo na pevné zemi skončil v koruně mohutného stromu v Odrách na kopci Vítovka. Paraglidista vyvázl bez zranění, hasiči mu bezpečně pomohli dolů a ještě mu pomocí automobilového žebříku sundali bez poškození padák. Jeho aktuální cenu odhadl dvojnásobně vděčný muž na 50 tisíc korun.

Koupání ve splaškách

V úterý 17. 1. 2017 vyjela skupina olomouckých potápěčů k netradičnímu zásahu do obce Strání ve Zlínském kraji. Při pravidelné údržbě místní čistírny odpadních vod spadlo pracovníkům do nádrže nářadí a hrozilo poškození drahé technologie čistírny. Vzhledem k tomu, že uvíznutý předmět se nacházel v silně kontaminované vodě, využili hasiči pro zásah tzv. přilbové potápění. Potápěč oblečený ve skafandru jako z dob Julea Verna se po žebříku dostal nahoru na nádrž, odkud se potopil do kontaminované vody. Operátor ho naváděl na místo pravděpodobného výskytu potopeného nářadí. Asi v osmé minutě od ponoru potápěč ztracený krumpáč nalezl ve sběrné jímce ve středu nádrže. Všechno dobře dopadlo, technologie nebyla poškozena a nikdo se nezranil.

Přistání se nepovedlo

O Filipojakubské noci, kdy se pálí čarodějnice, vyprošťovali olomoučtí hasiči stroj, který jeho řidička „zaparkovala“ v korytě Mlýnského potoka. Auto skončilo částečně potopené i s řidičkou uvnitř. Událost se stala uprostřed olomouckého parku Bezručovy sady u lávky přes Mlýnský potok nedaleko Jihoslovanského mauzolea, kde je zákaz vjezdu. Jak se tam řidička dostala, zda připlula po vodě nebo přiletěla vzduchem, zůstalo záhadou. Po příjezdu na místo události hasiči zjistili, že starší žena je stále uvnitř vozidla. Hasiči pomocí člunu nejprve vylovili z vody ženu, poté lanem a navijákem vytáhli na břeh i havarované vozidlo.

Domácí mazlíčci

O záchraně koček, psů, papoušků, králíků a jiných domácích mazlíčků již bylo napsáno a natočeno mnoho. Asi každý hasič zná záchranu kočky na desítky způsobů: kočka na stromě, kočka uvízlá v okně, kočka v šachtě, kočka ve studni, kočka na komíně. Ani psi se nenechají zahanbit. Nejvěrnějšího přítele člověka hasiči zachraňují ze skal, z nor, z roklí, z náhonů nebo například ze zamrzlých rybníků. Na zatoulané papoušky platí lehké smočení vodou, pamlsky nebo ručník. Leguány je dobré nechat trochu vychladnout.

Kočka a radiátor

Kočky se rády vyhřívají na teplých tělesech ústředního vytápění, což se stalo osudné 8. 2. 2017 jedné kočce z Hracholusk. Ta si mezi žebrování radiátoru skřípla nohu tak nešťastně, že ji musel nejprve veterinář uspat a přivolaní hasiči následně tlapku uvolnit.

Odměnou byl potlesk dětí

Hasiči z Ostravy-Přívozu v pondělí 5. 5. 2017 nejprve zachránili straku ze stupaček bytového domu a poté byli povoláni k záchraně papouška Ara ze stromu. Hasiči využili svou automobilovou plošinu a ve spolupráci s majitelem nalákali unaveného a vystrašeného papouška na oříšky. Lóra dávala svou radost najevo okusováním límce a knoflíků košile svého znovunalezeného chovatele. Hasiči si za svůj výkon vysloužili potlesk diváků a dětí ze sousední mateřské školy.

Na králíka se žebříkem

Čtyři malé chovatelky z Ostravy-Zábřehu postrádaly svého králíčka a měly podezření, že by mohl být ve větracím otvoru plynového sporáku. Na stopu je během druhého dne hledání přivedl druhý domácí králíček, který zoufale hrabal u otvoru. Přivolaní hasiči vystoupali k větracímu otvoru zvenku po žebříku. Hned po sejmutí ochranné mřížky na ně vypadl živý a zdravý králíček, kterého předali šťastným majitelkám. Záchranné práce tak netrvaly ani 5 minut. Chovatelky napsali ostravský hasičům krásný děkovný dopis.

Lov leguánů

Zatímco pardubičtí hasiči byli při odchytu „svého“ leguána v Ústí nad Orlicí v neděli 9. 7. 2017 úspěšní až na druhý pokus, tak středočeským hasičům se 9. 8. 2017 na Kladensku podařilo dvoumetrového leguána Oscara pomocí deky chytit hned napoprvé. O tom, že s ním hasiči navíc zacházeli velice jemně, svědčí i fakt, že Oscar nebyl z celé události nijak vystrašený a na „výlet“ se vydal znovu hned druhý den.

Hospodářská zvířata

Při záchraně hospodářských zvířat jednotkami hasičů se jedná nejčastěji o odchyt zatoulaných kusů nebo jejich vytažení z vodních toků, příkopů či skruží. K tomuto úkonu se v poslední době pořizují na hasičské stanice tzv. speciální vyprošťovací sítě vhodné pro koně a dobytek. Hasiči se na záchranu velké i malé zvěře průběžně školí v rámci své odborné přípravy.

Kůň snědl policistovi svačinu

Na toulky noční krajinou se vydal ve středu 6. 12. 2017 kůň na Šumpersku. Když profesionální hasiči přijeli na místo události, koně už naháněli strážníci městské policie spolu s policisty Policie ČR. Koníka se jim podařilo společnými silami zahnat do areálu soukromé firmy, která měla otevřenou bránu. Poté jeden z policistů obětoval svačinu a nalákal koně na jablko. Kůň se přiblížil na takovou vzdálenost, že mu bylo možné nasadit ohlávku a uvázat ho ke stromu. Poté se policisté vydali hledat jeho majitele.

Poníka naučili couvat

Dvě jednotky hasičů z okresu Frýdek-Místek se zapojily 22. 5. 2017 do záchrany poníka, který skončil uvězněn ve velmi úzkém výkopu pro vodovodní přípojku v obci Sedliště. Hasiči použili trik: poníka pomocí hasičské hadice a jemným taháním za ohon donutili couvat a vytlačili ho tak do širšího místa výkopu. Odtud už zvíře bylo schopno samo vyskočit na povrch. Během čtvrthodinky byl nezraněný poník opět venku.

Vietnamské prase odlovili fotbalovou sítí

Velkou dávku důvtipu a schopnosti improvizace projevily 6. 9. 2017 dvě jednotky hasičů v okrese Nový Jičín, když ulovily ve městě volně pobíhající vietnamské prase. Hasiči jej totiž elegantně chytili do konstrukce sestavené z hasičských nastavovacích žebříků a vypůjčené sítě z fotbalové branky. Hasičům ulovení osmdesátikilogramového kňoura zabralo čtvrthodinu.

Kravce stloukli lávku

V zahradním bazénu skončila jalovice, které utekla svému majiteli, užívala si pastvu u sousedů a nevšimla si zakrývací fólie na zahradním bazénu. Povolaní orlovští hasiči vymysleli elegantní řešení: odčerpali z bazénu vodu, z nalezených prken sestrojili dřevěnou lávku a zvíře vytlačili nahoru. Záchranná operace se podařila, kravka vylezla po šikmém mostku na břeh a s klidem odkráčela s býčkem, který záchraně po celou dobu přihlížel. Hasiči lávku rozebrali a prkna vrátili majiteli na stejné místo, odkud si je předtím vypůjčili.

Divoká zvířata

Malé savce (bobry, mývaly), plazy (zmije, užovky) a divoké ptáky, kteří se přistěhovali do lidských obydlí, hasiči vracejí zpět do původního prostředí. V případě velkých lesních zvířat (jelení, srnci, daňci) hasiči nejčastěji zasahují u jejich vyproštění z nejrůznějších ohrad, vodní toků či jímek. Hasiči při práci se zvířaty úzce spolupracují s veterináři a myslivci. Pokud je to možné, vracejí se všechna zachráněná zvířata zpět do volné přírody.

Srnec sportovec

Zřejmě velký zájem o trénink na nově postaveném stadionu HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové přivedl na hřiště jednoho dubnového odpoledne srnce. Protože zde ale byli na domácí půdě hradečtí hasiči, velice rychle jej chytili a odvezli zpět do lesa.

Bobr v bazénu

Obrovský šok zažili v neděli 23. 7. 2017 majitelé rodinného domu v Pňovicích na Olomoucku. V bazénu na zahradě jim totiž plaval asi metrový bobr. Hasiči ho vylovili a převezli k nedalekému vodnímu zdroji, kde ho vypustili do volné přírody. Co ho do bazénu přivedlo, není známo.

Netopýři v bytovce

Ve středu 9. 8. 2017 vyjeli ráno profesionální hasiči ze Šumperku k odchytu netopýrů ve čtyřpodlažním bytovém domě. Hasiči po příjezdu zjistili, že v noci do domu vletělo asi deset netopýrů, kteří se ve společných chodbách různě poschovávali (např. za obrázky, hasicí přístroje apod.). Nájemníci, kteří šli ráno do práce, zjistili, že chodba je plná netopýrů a jejich výkalů. Hasiči čtyři netopýry chytili do speciálních sáčků a zbytek vytlačili okny a dveřmi ven. Všechna zvířata byla vypuštěna do volné přírody.

Puštík v okapu

Profesionální hasiči ze stanice v Bílovci 14. 3. 2017 úspěšně zachránili puštíka obecného, který byl uvězněn ve svislém okapovém svodu a navíc hlavou dolů. Silné a zručné paže hasičů v krátké době rozebraly dešťový svod a zmuchlaného ptáka, dezorientovaného netopýří polohou, vytáhly na svobodu. Do úzké svislé roury se puštík dostal otvorem na střeše, po dvanáctimetrovém sklouznutí jako na toboganu.

Omyly a plané poplachy

Planým poplachem je nazývána situace, kdy jednotky hasičů vyjedou k (i v dobré víře) nahlášenému požáru či jiné mimořádné události, která se nakonec nepotvrdila.

Reklamní cedule

V sobotu 14. 1. 2017 byla profesionální jednotka ze stanice Frymburk vyslána k záchraně osoby, která se dle oznamovatele měla probořit v ledu a topit se v přehradě Lipno. Hasiči průzkumem zjistili, že se nejedná o živou osobu, ale pouze o reklamní ceduli.

Mrtvá labuť

V sobotu 27. 1. 2017 českobudějovická profesionální jednotka vyjela na základě ohlášení oznamovatelky na Jiráskovo nábřeží k mrtvé labuti přimrzlé k ledu na řece. Hasiči dojeli na místo události a zjistili, že žádná labuť v ledu není, že se jedná o igelitový pytel. Vrátili se tedy zpět na stanici. Oznamovatelka si však byla jistá, že se jedná o labuť. Došla sama až k řece, aby hasičům správnou labuť ukázala. Ve druhém případě šlo o velkou sněhovou kouli. Hasiči se znovu vrátili na stanici s nepořízenou.

Stavební práce

Rychlý zásahový automobil, dvě cisterny a automobilová plošina byly vyslány k ohlášenému kouři, který se valí z bytu panelového domu v Českých Budějovicích. Hasiči na místě zjistili, že v bytě nehoří, ale že zde dělníci brousí panely.



Modrý kouř

Profesionální hasiči ze stanice Soběslav a podnikoví hasiči SŽDC České Budějovice byli vysláni do Záhoří, kde ze skladovací haly na nádraží šel namodralý kouř. Průzkumem bylo zjištěno, že v hale probíhá plynování proti škůdcům.

