HZS: Děti se budou ve školách důsledně připravovat na mimořádné události

Jde o největší změnu v rámci regionálního školství v České republice od zavedení rámcových vzdělávacích programů před dvaceti lety. Rámcové vzdělávací programy definují hlavní cíle, obsah vzdělávání, očekávané výsledky učení a dovednosti, které by měli žáci a děti v jednotlivých stupních vzdělávání získat. Oba dokumenty procházely pod vedením NPI úpravami od roku 2021. Příslušníci Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ministerstvo vnitra – generálního ředitelství HZS ČR působili jako členové a konzultanti pracovní skupiny od počátku zahájení revizí.

Do RVP se jim podařilo ukotvit, a hlavně soustředit do jedné vzdělávací oblasti, například informace o fungování Integrovaného záchranného systému nebo zásadách požární prevence, a také všeobecnou přípravu na různé mimořádné události – včetně rozsáhlejších přírodních katastrof, jako byly například nedávné povodně.

„Učit děti, jak předcházet nebezpečí a jak se chovat během mimořádných událostí, považujeme za nesmírně důležité. Jsou to znalosti a dovednosti, které si děti s sebou ponesou až do dospělosti a můžou se vždy nečekaně dostat do situace, kdy je budou potřebovat. Jsme proto velice rádi a považujeme za správný krok, že se povedlo problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU) do RVP takto ukotvit,“ řekl brig. gen. Ing. Daniel Miklós MPA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost.

Stávající RVP části problematiky OČMU obsahují, informace jsou ale rozprostřené do mnoha vzdělávacích oblastí, neučí se uceleně a ve vzájemném kontextu a je proto obtížné získat k posouzení efektivity takto vedené výuky jakákoli data. To se nyní výrazně změní; ochrana člověka za mimořádných událostí bude pro předškolní výuku, první stupeň i druhý stupeň soustředěna vždy do jediné vzdělávací oblasti, viz. tabulka níže.

Výuku podle nově upravených RVP můžou školy dobrovolně zahájit už v září 2025, a to v 1.-6. ročníku. Od školního roku 2027/2028 bude výuka podle revidovaného RVP ZV povinná minimálně v 1. a 6. ročníku a od školního roku 2031/32 bude povinnost vzdělávání podle nových RVP pro všechny ročníky.

Více informací k RVP a také metodickou podporu k očekávaným výsledkům učení spolu se vzorovými úlohami naleznete ZDE.

Více informací k výuce OČMU na školách naleznete ZDE.

