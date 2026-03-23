HZS: Hasiči a meteorologové - spolupráce, která zachraňuje životy i majetek

U příležitosti Světového meteorologického dne se proto hodí připomenout, že i hasiči s ČHMÚ úzce spolupracují a jak taková spolupráce vypadá. Tato spolupráce má několik úrovní – od každodenní výměny dat a informací až po společnou intenzivní komunikaci v rámci řešení mimořádných událostí.
Klíčovou roli hraje rychlé předávání hydrometeorologických výstrah, které pak hasiči distribuují z centrální úrovně prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS ČR až na úroveň ke krajů, obcí a dalším krizovým orgánům. Využívány jsou různé komunikační kanály včetně e-mailů, SMS zpráv nebo specializovaných systémů. „Jakmile meteorologové vydají výstrahu, jsme schopni ji během několika minut předat na všechna dotčená místa. Díky moderním technologiím jde celý proces prakticky na pár kliknutí,“ říká plk. Mgr. Michal Žůrek, MBA., ředitel odboru operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR.
Vedle samotných výstrah hrají důležitou roli i takzvané výhledy nebezpečných jevů, které umožňují složkám Integrovaného záchranného systému se s předstihem připravit. V případě očekávaných silných bouří, povodní nebo jiných extrémních jevů jsou obvyklé pravidelné videokonference mezi hasiči a meteorology, při kterých dochází k upřesňování predikcí.
„Pokud vidíme, že se blíží mimořádná událost, přijímáme preventivní opatření – dáváme doporučení na posílení personálního obsazení operačních a informačních středisek HZS ČR, upravujeme propustnost tísňové linky 112, případně uvádíme do pohotovosti centrální síly a prostředky a samozřejmě jsme po celou dobu řešení v úzkém spojení s dotčenými HZS krajů a součinnostními orgány,“ doplňuje plk. Žůrek.
Při rozsáhlejších událostech, které zasahují více regionů, přechází řízení na centrální úroveň. To umožňuje efektivně koordinovat nasazení jednotek a zároveň zajistit, aby nebyla oslabena bezpečnost v jiných částech republiky. Meteorologové zároveň získávají zpětnou vazbu o dopadech počasí na zásahovou činnost, což pomáhá dále zpřesňovat předpovědi.
Význam spolupráce se jednoznačně ukázala při příchodu tlakové níže Boris a následných ničivých povodních, které v roce 2024 zasáhly většinu území republiky. Díky včasnému varování meteorologů, intenzívní komunikaci, pravidelnému vyhodnocování situace i sdílení aktuálních dat o vývoji hladin vodních toků bylo možné zahájit s dostatečným předstihem řadu opatření a evakuací a tím výrazně zmírnit následky katastrofy, zejména pokud jde o dopad na zdraví a životy obyvatel.
„Naše spolupráce s meteorology je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. V některých případech jsme díky jejich předpovědím schopni připravit se na krizovou situaci i několik dní dopředu. To je zásadní pro ochranu životů i majetku obyvatel,“ říká generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
Světový meteorologický den tak připomíná nejen význam vědy o atmosféře, ale i její zásadní roli v každodenní ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel.
