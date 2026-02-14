Štěpánek (Trikolora): Morální kýč, nebo státní převrat?

14.02.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Občané, kteří měsíc poté, co nová vláda dostala důvěru Poslanecké sněmovny, demonstrují proti výsledku voleb, si nezaslouží žít v demokracii.

Štěpánek (Trikolora): Morální kýč, nebo státní převrat?
Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Petr Pavel jako hokejista. Petr Pavel jako střelec. Petr Pavel jako astronaut. Petr Pavel na medvědu. Petr Pavel na motorce. Petr Pavel jako druhý Masaryk. Dílem zcela vážné fotografie, dílem odpověď v podobě satirických karikatur. 

To, co aktuálně zažíváme, je inscenace pohádky O císařových nových šatech v přímém televizním přenosu. Krasavec z Pražského hradu se v podání médií hlavního proudu před veřejností naparuje jako krásně oděný císař a značná část lidí se nad jeho outfitem zalyká nadšením, zatímco druhá část lidí v roli onoho malého dítěte si zoufá, že prezident je nahý.

Nebo jinak. Když to celé zjednodušíme, dá se současný stav popsat tak, že půl národa je nadšená, že média hlavního proudu okolo Petra Pavla masívně vytvářejí kim-ir-senovský kult osobnosti, zatímco druhá půlka nejen za to Pavla nenávidí. Ať tak, nebo tak, zažíváme cosi patologického, co společnost dál a dál rozděluje a co nemůže nevést ke zkáze, protože obojí je špatně.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V českém ústavním pořádku je, respektive má být, role prezidenta spíše ceremoniální. Jestliže tedy prezident Petr Pavel, ať už z vlastní vůle, či postrčen svým okolím, přijal roli vůdce opozice, vykročil tím mimo mantinely Ústavy. Hlava státu má být prezidentem všech, a ne jen těch, se kterými on sám sympatizuje. V tomto smyslu se Petr Pavel dopouští fatálního porušení svého prezidentského slibu.

Pokud média hlavního proudu v čele s Českou televizí prezidenta, navíc nepokrytě podporovaného opozicí, jež před necelým půlrokem prohrála volby, v tomto vykročení mimo Ústavu podporují, ba dokonce jej za to adorují, zcela se zpronevěřují svému poslání a bude jen správné, pokud za to dříve či později dostanou vysvědčení.

Pokud se někteří ve sporu o prezidentské kompetence dovolávají zásahu či rozhodnutí Ústavního soudu, jsou také mimo realitu. Za situace, kdy většinu osazenstva tohoto soudu za asistence s ním spřízněného Senátu jmenoval právě Pavel a kdy je známo, že předseda Ústavního soudu Josef Baxa podporoval a chodil na demonstrace nátlakové totalitní bojůvky, co si říká Milion chvilek a jež nyní pod rouškou podpory prezidenta organizuje protivládní demonstrace, ba dokonce, když vidíme, jak soudci umějí elasticky měnit své názory podle toho, zda jde o Zemana, anebo Pavla, je dovolávání se verdiktu právě tohoto tělesa mimo realitu.

Občané, kteří měsíc poté, co nová vláda dostala důvěru Poslanecké sněmovny, demonstrují proti výsledku voleb, si nezaslouží žít v demokracii. Ostatně přesně na tom, totiž na rozvratu demokratických pravidel fungování společnosti a návratu k totalitě, ať už vědomě či z blbosti, usilovně pracují. Výsledkem onoho morálního kýče v podobě demonstrací na podporu prezidenta, kterého nikdo nijak neohrožuje, kýče, který ve skutečnosti není ničím jiným než snahou o státní převrat, nemůže být nic jiného než destrukce společenských poměrů, ve kterých skutečná demokracie pláče.

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek





demokracie , Štěpánek , kult osobnosti , trikolora

