Gregorová (Piráti): Tón jemnější, obsah stejný

14.02.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář projevům na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Gregorová (Piráti): Tón jemnější, obsah stejný
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci Evropu zasypal slovy o přátelství, společné historii a „revitalizaci“ transatlantického spojenectví. Otázkou ale je, zda nejde jen o uhlazenější verzi téže politiky, jakou tu loni prezentoval JD Vance - s jemnějším tónem, ale stejným obsahem. Evropa dělá všechno "špatně", Trump je spasitel, a buď mu pomůžeme, nebo uhneme z cesty.

Žádná evropská země se neubrání sama, řekl Volodymyr Zelenskyj. Putin to moc dobře ví, a právě proto investuje obrovské peníze do rozbíjení naší jednoty skrze paralelní boj, informační válku. Jedna z jeho „investic“ se bohužel zúročuje i v české vládě, která odmítá spolufinancovat muniční iniciativu a zároveň se přidává k Orbánovi a Ficovi, kteří se vynechávají z právě schválené unijní půjčky na podporu Ukrajiny.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Gregorová (Piráti): Kyberbezpečnost už není jen o technickém nastavení
Gregorová (Piráti): USA nesmí trestat Evropany za prosazování evropského práva
Gregorová (Piráti): Nevidím nic, čím si tato vláda vysloužila důvěru
Gregorová (Piráti): Ochrana dětí nemůže sloužit k legalizaci masového dohledu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

konference , Mnichov , piráti , Gregorová , Rubio , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ohrožuje odmítnutí financování bezpečnostní iniciativy budoucnost České republiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Kontrola neziskovek

Podle jakého klíče budete rozdělovat neziskovky na politické a nepolitické? Co když se za ty nepolitické budou ty politické schovávat? Jinak jsem pro kontrolu jejich financování, ale snad to neohrozí neziskovky, které lidem fakt pomáhají. Mimochodem uvědomujete si, že pomáhají, protože stát v pomoci...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil Ovesné vločky snižují cholesterol už za dva dnyOvesné vločky snižují cholesterol už za dva dny

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Tón jemnější, obsah stejný

22:01 Gregorová (Piráti): Tón jemnější, obsah stejný

Komentář projevům na Mnichovské bezpečnostní konferenci