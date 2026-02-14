Gregorová (Piráti): Tón jemnější, obsah stejný

Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci Evropu zasypal slovy o přátelství, společné historii a „revitalizaci“ transatlantického spojenectví. Otázkou ale je, zda nejde jen o uhlazenější verzi téže politiky, jakou tu loni prezentoval JD Vance - s jemnějším tónem, ale stejným obsahem. Evropa dělá všechno "špatně", Trump je spasitel, a buď mu pomůžeme, nebo uhneme z cesty.
Žádná evropská země se neubrání sama, řekl Volodymyr Zelenskyj. Putin to moc dobře ví, a právě proto investuje obrovské peníze do rozbíjení naší jednoty skrze paralelní boj, informační válku. Jedna z jeho „investic“ se bohužel zúročuje i v české vládě, která odmítá spolufinancovat muniční iniciativu a zároveň se přidává k Orbánovi a Ficovi, kteří se vynechávají z právě schválené unijní půjčky na podporu Ukrajiny.
Mgr. Markéta Gregorová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.