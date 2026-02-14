Novičok prý ne. Vědci se vyjádřili, čím otrávili Navalného

14.02.2026 21:21 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Alexej Navalnyj byl nejvýraznějším opozičním politikem v posledních pár letech, než v únoru 2024 zemřel v péči vězeňské správy Ruské federace. Dva roky po jeho skonu vycházejí najevo informace, podle nichž mohl být zavražděn.

Foto: Repro X
Popisek: Alexej Navalnyj

Pět evropských spojenců v sobotu obvinilo Rusko ze zabití dlouholetého kritika Kremlu Alexeje Navalného toxinem z jedovatých šípovitých žab. Ve společném prohlášení Británie, Francie, Německo, Švédsko a Nizozemsko, na které upozornila agentura Reuters, server listu The Washington Post a další světová média, uvedla, že analýzy vzorků z Navalného těla „přesvědčivě“ potvrdily přítomnost epibatidinu, toxinu, který se nachází v jedovatých šípovitých žabách. Ty žijí v Jižní Americe. V Rusku byste je v přirozeném prostředí nenašli.

Ruská vláda opakovaně popřela jakoukoli odpovědnost za Navalného smrt. Její velvyslanectví v Londýně na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovalo.

Britská vláda bezprostředně nereagovala na dotaz agentury Reuters ohledně toho, jak byly vzorky z Navalného těla získány nebo kde byly vyhodnoceny. Ministryně zahraničí Yvette Cooperová novinářům sdělila, že „britští vědci spolupracovali s našimi evropskými partnery na zjištění pravdy“ o Navalného smrti.

Server britského listu The Guardian upozornil, že americké tajné služby tuto informaci nepotvrdily.

Velká Británie označila otravu za barbarskou a uvedla, že Rusko nahlásí Organizaci pro zákaz chemických zbraní pro flagrantní porušení Úmluvy o chemických zbraních (CWC) ze strany Ruska.

„Epibatidin se přirozeně vyskytuje v šípovitých žábách ve volné přírodě v Jižní Americe. Šípovité žáby v zajetí tento toxin neprodukují a v Rusku se přirozeně nevyskytují. Pro jeho přítomnost v Navalného těle neexistuje žádné nevinné vysvětlení,“ napsal The Guardian.

Navalnyj se ocitl ve vězeňské kolonii po tom, co ho soud Ruské federace uznal vinným z terorismu a dalších zločinů. Navalnyj všechna obvinění odmítl jako neopodstatněná.

„Od prvního dne jsem si byla jistá, že můj manžel byl otráven, ale nyní existuje důkaz... Jsem vděčná evropským státům za pečlivou práci, kterou odvedly po dobu dvou let, a za odhalení pravdy,“ uvedla na sociálních sítích vdova Julija Navalná, která promluvila na Mnichovské bezpečnostní konferenci těsně po smrti svého muže. Této akce se zúčastní i letos.

 

 

Sobotní prohlášení evropských spojenců, které vyšlo téměř přesně dva roky po Navalného smrti, uvádí, že Moskva měla prostředky, motiv a příležitost k podání jedu, jelikož Navalný zemřel ve vězení.

„Rusko tvrdilo, že Navalný zemřel přirozenou smrtí. Vzhledem k toxicitě epibatidinu a hlášeným příznakům však byla otrava s vysokou pravděpodobností příčinou jeho smrti,“ uvádí se ve společném prohlášení.

Server deníku The Guardian také připomněl, že smrti Navalného předcházela smrt Alexandra Litviněnka, který zemřel v Londýně v roce 2006 v důsledku otravy radioaktivním poloniem. Smrti Navalného předcházel také útok nervově paralytickou látkou na bývalého špiona Sergeje Skripala v Salisbury v roce 2018. Pak je tu také předchozí pokus o otravu Navalného. Tato série podle britského deníku ukazuje, že Rusko se uchyluje k toxinům k umlčení kritiků a přeběhlíků.

Psali jsme:

„Ukrajina dala na stůl dokument, my souhlasili. A pak.“ Lavrov u Carlsona řekl vše
Ruského opozičníka napadli kladivem. Objednávka ale prý nepřišla od Putina
David (SPD): Evropský parlament odhlasuje i vraždu
Navalná nebo Zelenská? Nakonec v USA nebude ani jedna

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/02/14/europe/alexey-navaly-russia-poison-death-intl

https://t.co/doHGgSgzMA

https://twitter.com/yulia_navalnaya/status/2022652772500316538?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/uk-allies-say-theyre-convinced-kremlin-critic-navalny-was-poisoned-2026-02-14/?utm_source=chatgpt.com

https://www.theguardian.com/world/2026/feb/14/alexei-navalny-poisoning-death-russia-frog-toxin?utm_source=chatgpt.com

https://www.washingtonpost.com/world/2026/02/14/alexei-navalny-russia-death-poison-frog/?utm_source=chatgpt.com

