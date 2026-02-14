Novičok prý ne. Vědci se vyjádřili, čím otrávili Navalného

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ruská vláda opakovaně popřela jakoukoli odpovědnost za Navalného smrt. Její velvyslanectví v Londýně na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovalo.
Britská vláda bezprostředně nereagovala na dotaz agentury Reuters ohledně toho, jak byly vzorky z Navalného těla získány nebo kde byly vyhodnoceny. Ministryně zahraničí Yvette Cooperová novinářům sdělila, že „britští vědci spolupracovali s našimi evropskými partnery na zjištění pravdy“ o Navalného smrti.
Server britského listu The Guardian upozornil, že americké tajné služby tuto informaci nepotvrdily.
Velká Británie označila otravu za barbarskou a uvedla, že Rusko nahlásí Organizaci pro zákaz chemických zbraní pro flagrantní porušení Úmluvy o chemických zbraních (CWC) ze strany Ruska.
„Epibatidin se přirozeně vyskytuje v šípovitých žábách ve volné přírodě v Jižní Americe. Šípovité žáby v zajetí tento toxin neprodukují a v Rusku se přirozeně nevyskytují. Pro jeho přítomnost v Navalného těle neexistuje žádné nevinné vysvětlení,“ napsal The Guardian.
„Od prvního dne jsem si byla jistá, že můj manžel byl otráven, ale nyní existuje důkaz... Jsem vděčná evropským státům za pečlivou práci, kterou odvedly po dobu dvou let, a za odhalení pravdy,“ uvedla na sociálních sítích vdova Julija Navalná, která promluvila na Mnichovské bezpečnostní konferenci těsně po smrti svého muže. Této akce se zúčastní i letos.
Scientists from five European countries have established: my husband, Alexei Navalny, was poisoned with epibatidine — a neurotoxin, one of the deadliest poisons on earth. In nature, this poison can be found on the skin of the Ecuadorian dart frog. It causes paralysis, respiratory… pic.twitter.com/doHGgSgzMA— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 14, 2026
„Rusko tvrdilo, že Navalný zemřel přirozenou smrtí. Vzhledem k toxicitě epibatidinu a hlášeným příznakům však byla otrava s vysokou pravděpodobností příčinou jeho smrti,“ uvádí se ve společném prohlášení.
Server deníku The Guardian také připomněl, že smrti Navalného předcházela smrt Alexandra Litviněnka, který zemřel v Londýně v roce 2006 v důsledku otravy radioaktivním poloniem. Smrti Navalného předcházel také útok nervově paralytickou látkou na bývalého špiona Sergeje Skripala v Salisbury v roce 2018. Pak je tu také předchozí pokus o otravu Navalného. Tato série podle britského deníku ukazuje, že Rusko se uchyluje k toxinům k umlčení kritiků a přeběhlíků.
