HZS: Vánoční pozdrav generálního ředitele, genmjr. Drahoslava Ryby

Právě proto, že se toho opět hodně událo, využívám této příležitosti, abych v závěru roku shrnul to, co nám letošní rok přinesl a nastínil některé důležité věci, které nás čekají v příštím roce.“, tak začíná vánoční pozdrav generálního ředitele HZS ČR, genmjr. Drahoslava Ryby, ve kterém mimo poděkování všem příslušníkům a zaměstnancům za celoroční práci, zhodnotí to nejdůležitější, co se událo v letošním roce a nastíní, co čeká sbor v roce 2018.

autor: Tisková zpráva