Zelení: Svátky nepatří na skládky

Vánoční stromek: živý, nebo plastový? Na první pohled se může zdát, že umělý stromek je šetrnější. Vydrží přece roky. Jenže z pohledu přírody je to přesně naopak.
Živý vánoční stromek je přírodní produkt. Vyroste ze semínka, několik let pohlcuje CO2 a po Vánocích se rozštěpkuje nebo zkompostuje. Vrací se zpátky do přírodního koloběhu, bez odpadu, bez zátěže na desítky let. Nejšetrnější volba? Stromek v květináči. Když ho používáte opakovaně a později vysadíte, zůstane po Vánocích něco, co poroste dál.
Umělý stromek přírodu nešetří. Je vyrobený z plastu, tedy z ropy. Často vzniká mimo Evropu, cestuje přes půl světa a po dosloužení končí na skládce, kde se bude rozkládat desítky až stovky let.
