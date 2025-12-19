Zelení: Svátky nepatří na skládky

Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k plastovým vánočním stromečkům

Zelení: Svátky nepatří na skládky
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Vánoční stromek: živý, nebo plastový? Na první pohled se může zdát, že umělý stromek je šetrnější. Vydrží přece roky. Jenže z pohledu přírody je to přesně naopak.

Živý vánoční stromek je přírodní produkt. Vyroste ze semínka, několik let pohlcuje CO2 a po Vánocích se rozštěpkuje nebo zkompostuje. Vrací se zpátky do přírodního koloběhu, bez odpadu, bez zátěže na desítky let. Nejšetrnější volba? Stromek v květináči. Když ho používáte opakovaně a později vysadíte, zůstane po Vánocích něco, co poroste dál.

Umělý stromek přírodu nešetří. Je vyrobený z plastu, tedy z ropy. Často vzniká mimo Evropu, cestuje přes půl světa a po dosloužení končí na skládce, kde se bude rozkládat desítky až stovky let.

