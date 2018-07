Hospodářská komora: Certifikáty o původu, exportní doklady a Karnety ATA nově také na OHK v Prostějově

„Dovršili jsme toho, co jsme slíbili podnikatelům Olomouckého kraje. Zkvalitnit proces a optimalizovat místo a čas pro výdej potřebných dokumentů. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozšířit služby pro exportéry do dalšího regionu a tím ušetřit drahocenný čas při vyřizování dokladů potřebných při vývozu do zahraničí", řekl Bořivoj Minář, viceprezident HKČR pro průmysl a export a předseda KHK OK.

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem. Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU. Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 77 zemích světa.

Sledujte, prosím, webové stránky ZDE a ZDE, na kterých zjistíte všechny potřebné informace.

Psali jsme: Hospodářská komora: Stanovisko ke zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB Hospodářská komora podporuje návrh vrátit živnostníkům limity výdajových paušálů na dva miliony Hospodářská komora: Novela zákona o zrušení Fondu národního majetku neohrožuje financování ekologických zátěží a revitalizačních programů Hospodářská komora: Účet za GDPR? Podnikatele nařízení vyjde na 25 miliard korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva