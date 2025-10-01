Hospodářská komora: Čeští a francouzští podnikatelé spojují síly

Společně se zaměří také na rozvoj vzdělávání zaměstnanců, podporu udržitelného trhu práce a propagaci řemeslných a technických oborů u mladé generace. Zástupci českých a francouzských podnikatelů sladí postup i při prosazování kroků ke zvýšení konkurenceschopnosti českých a evropských firem, včetně snižování neodůvodněné regulatorní a nadměrné byrokratické zátěže v souladu s iniciativou Byrokratický detox.
Hospodářská komora zajišťuje účast reprezentace na prestižním evropském šampionátu odborných dovedností EuroSkills. V loňském roce poprvé uspořádala také národní šampionát pro mladé profesionály CzechSkills. Těmito aktivitami chce Hospodářská komora dlouhodobě zvyšovat prestiž řemesel a technických profesí a přiblížit jejich standardy evropské špičce.
„Na soutěžích jako EuroSkills se mladá generace učí, že v dynamicky se měnícím světě technologií se bez celoživotního vzdělávání a získávání nových kompetencí neobejde. Zároveň pomáhají vracet technickým a řemeslným oborům prestiž a ukazují je jako perspektivní cestu k profesnímu úspěchu. Zatímco Česko je v rámci tohoto prestižního evropského soutěžního klání poměrně nováčkem, Francie patří dlouhodobě k evropské špičce. Proto jsme rádi za tato silná partnerství,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Svou vynikající pozici potvrdila Francie na letošním ročníku EuroSkills, který proběhl v první polovině září v dánském Herningu, když v konkurenci dvaatřiceti evropských států vybojovala celkem 17 cenných kovů (sedm zlatých, pět stříbrných a pět bronzových). Francouzský vliv přitom hraje mezi mladými českými profesionály významnou roli.
„Veřejnost si to možná ne vždy uvědomuje, ale francouzské firmy představují druhého největšího zahraničního zaměstnavatele u nás. Francouzské investice u nás tedy vytváří podstatnou část pracovních míst – a vliv Francie na český pracovní trh je tím pádem nezanedbatelný,“ upozorňuje Roland Bourgeois, předseda Francouzsko-české obchodní komory.
Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly odbory dlouhodobě prosazují, aby vzdělávání zaměstnanců a celoživotní učení byly pevnou součástí pracovního života. Formát soutěže navíc odpovídá principům duálního vzdělávání, které odbory dlouhodobě podporují.
„Do zlepšování dovedností účastníků a zajištění podmínek pro jejich přípravu se zapojují samotné firmy podobně jako v duálním systému vzdělávání. Vítáme proto, že se k naší spolupráci s Hospodářskou komorou připojil další silný partner, který chce spolupracovat na tom, aby mladá generace vnímala tyto obory jako perspektivní a důležité pro naši společnou prosperitu,“ řekl Josef Středula, předseda ČMKOS, která uzavřela memorandum s Hospodářskou komorou o podpoře soutěže CzechSkills již v loňském roce.
Zástupci českých a francouzských podnikatelů se rovněž dohodli na slaďování postupu při prosazování opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti, a to především na evropské úrovni. Hospodářská komora v létě prosadila v Evropském hospodářském a sociálním výboru stanovisko, které doporučuje, aby se „tabulky povinností“, princip vycházející z její iniciativy Byrokratický detox, staly povinnou součástí všech nových evropských právních norem.
„Odhadujeme, že až 80 procent povinností, které dnes podnikatele zatěžují další byrokracií, vzniká transpozicí evropského práva. Proto musíme naše návrhy na systémové snižování byrokratické a administrativní zátěže prosazovat především v Bruselu a hledat pro to partnery v dalších státech sedmadvacítky. Jsem rád, že jsou zástupci francouzských podnikatelů této diskusi otevřeni,“ dodal prezident Zajíček.
HK ČR a FČOK rovněž diskutovaly o prioritách iniciativy Česko na křižovatce, v jejímž rámci české podnikatelské organizace definují své návrhy strategických investic pro dlouhodobou prosperitu České republiky.
autor: Tisková zpráva