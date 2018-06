Hospodářská komora: Podnikatelé, zaměření na high-tech obory, dnes odletí na misi do Japonska

Pod hlavičkou Hospodářské komory dnes odpoledne odletí 15členná delegace složená z podnikatelů a zástupců vědeckých center do Japonska. Do Země vycházejícího slunce doprovodí náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapu na jeho pracovní cestě. Delegaci vede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Účastníci mise působí v high-tech oborech, v oblasti vědy, výzkumu a inovací, např. v oblasti výzkumu pomocí laseru, jaderného výzkumu, nanotechnologií, IT a bioplastů. Mise se účastní také firmy z oblasti elektrotechniky, hutního průmyslu, právních služeb či bankovnictví.

Právě v high-tech oblasti, IT nebo nanotechnologiích je Japonsko na světové špičce. To skýtá velkou příležitost i pro české firmy, které by mohly s japonskými firmami navázat spolupráci a přinést do české ekonomiky přidanou hodnotu, po které Hospodářská komora dlouhodobě volá.

V úterý se setkají s představiteli Japonské obchodní a průmyslové komory i Japonské obchodní federace Keidanren. Poté českou delegace přijme generální ředitel výzkumného střediska AIST Tokyo Waterfront, jednoho z devíti regionálních výzkumných základen provozovaných v rámci Národního institutu pro pokročilé průmyslové vědy a technologie (AIST). Středisko se zaměřuje mj. na vývoj nových léků, třeba na roztroušenou sklerózu a rakovinu, a to za využití informačních technologií včetně umělé inteligence.

Delegaci čeká i návštěva ústředí tokijské metropolitní vlády, kde se seznámí s Technologickou radou a jeho rozvojovými programy i s průběhem příprav Letních olympijských a Paralympijských her 2020.

Ve středu se podnikatelé přemístí do „vědeckého města“ Tsukuby vzdáleného asi 90 minut od Tokia, kde je v Národním institutu pro materiálové vědy (NIMS) se svým týmem přijme jeho viceprezident Kazuhiro Hono. Česká delegace se na místě seznámí mj. s činností Mezinárodního centra materiálů pro nanoarchitektoniku a Centra pro ekologický výzkum energetických a environmentálních materiálů, které vyvíjí materiály mj. pro solární články a baterie.

Po individuálním jednání firem v Tokiu proběhne slavnostní zasazení české lípy v areálu Zastupitelského úřadu Tokio u příležitosti 100 let vzniku Československa a 8th Czech Business & Culture Networking Event za účasti náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy a velvyslance Tomáše Duba.

V pátek v tokijské Shinagawě podnikatelé navštíví společnost NEC Innovation World. Ta uvádí na trh klíčové technologie, v oblasti mobilních telefonů to byly např. barevné displeje, podpora 3G, duální obrazovky a kamerové moduly.

V sídle Japonské vládní agentury na podporu obchodu a investic (JETRO) proběhne dvoustranné jednání mezi viceprezidentem Hospodářské komory Bořivojem Minářem a generálním sekretářem ICC Japan a generálním ředitelem mezinárodní divize JCCI Kazuo Nishitanim. Poté se uskuteční Česko-japonské podnikatelské a investiční fórum zakončené B2B jednáními mezi českými a japonskými firmami.

Japonsko patří mezi hospodářsky nejvyspělejší světové ekonomiky. Po Číně a USA je třetí největší světovou ekonomikou a trhem s nejvyšším počtem bohatých domácností na světě. Země také patří mezi nejvýznamnější přímé zahraniční investory u nás, zaujímá přitom jedno z předních míst v přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou do ČR. V ČR působí 229 japonských firem zaměstnávajících přes 47 tisíc lidí, přičemž 98 japonských společností se v ČR zabývá výrobou a 11 firem výzkumem a vývojem.

Ačkoliv je Japonsko pro ČR druhým nejvýznamnějším exportním trhem v Asii, vzájemná obchodní bilance je pro ČR dlouhodobě pasivní. České firmy vloni vyvezly do Japonska zboží za 18 mld. Kč, z Japonska se do ČR dovezlo zboží za 67 mld. Kč. Japonsko vyrábí mobilní telefony a automobily také z českých komponentů, které tvoří největší část českého vývozu do Japonska. Vyváží se ale také český chmel, české sklo a bižuterie nebo stroje na výrobu nanovláken. Japonci do ČR dovážejí hlavně tiskárny a kopírky, automobily, elektrické motory a generátory, ale i lékařské nástroje pro chirurgy nebo zubní lékaře.

Velvyslanectví ČR v Tokiu vyhlásilo rok 2018 Rokem českého byznysu v Japonsku. EU a Japonsko se také dohodly, že na jaře 2019 vznikne největší volný trh na světě. Dohoda ruší cla a další obchodní překážky. Díky smlouvě by mohl vzájemný obchod mezi EU a Japonskem vzrůst o třetinu, odhaduje Evropská komise.

Na přelomu ledna a února 2019 se v Tokiu uskuteční také veletrh Nano tech 2019, na kterém vystavují výzkumné organizace a podniky z celého světa působící v oblasti nanotechnologií.

Hospodářská komora organizovala doprovodnou podnikatelskou misi do Japonska naposledy před rokem. Delegace složená ze zástupců vědecko-výzkumných center, firem zabývajících se digitalizací procesů ve výrobě, zástupců českých univerzit i firem působících v oblasti leteckého a obranného průmyslu doprovodila na pracovní cestě do Země vycházejícího slunce bývalého předsedu vlády Bohuslava Sobotku a tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka.

V listopadu 2014 podnikatelé doprovodili do Japonska ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. O tři roky dříve Japonsko navštívili zástupci firem s tehdejším ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.

autor: Tisková zpráva