Ukrajinista: Válka na území NATO se blíží

David Svoboda úvodem rozhovoru reagoval na výrok ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, jenž označil Roberta Fica, Viktora Orbána a Andreje Babiše za „pragmatiky“, kterým údajně záleží na občanech jejich zemí. „Myslím, že nás to mělo zneklidnit už před volbami. Pan Lavrov má oblíbenců mnohem více, ale na všechny to nepráskne. Ve slušné společnosti je to polibek smrti. Pragmatismus není nic špatného, ale je otázka, co znamená pragmatismus v podání pana Lavrova,“ uvedl David Svoboda pro Český rozhlas Plus.
„Na druhou stranu, nelhal zásadně o všech těch třech zmíněných pánech, jsou to pragmatici. Domnívám se, že málokdo z nich je nějakým ideovým kolaborantem Moskvy,“ zmínil historik na adresu Orbána, Fica a Babiše. A dodal: „Sám o sobě Andrej Babiš není proruský. Záleží na tom, jak jsou ti pánové dostatečně pevní na to, aby v nejčernější chvíli odolali ruskému tlaku. A ten se může klidně opírat o nějaké kompromitující materiály nebo třeba o jejich charakterovou nepevnost,“ poznamenal Svoboda.
„Putin neslibuje mír, ale narkózu.“ Svoboda varuje před ruskou strategií
„Rusové evidentně prodali americké administrativě plán, který se stavěl za účelem získat maximum, aby mohli hrát o čas,“ komentuje Svoboda současná jednání o mírovém plánu, který představil americký prezident Donald Trump. „Vladimír Putin Ukrajině neslibuje blažené spočinutí, slibuje narkózu, ze které už se neprobudí,“ zdůraznil ukrajinista.
Podle Svobody je postoj Trumpa i jeho okolí spojený spíš s krátkodobými politickými cíli než s dlouhodobou strategií. „Oni nemají pevnou představu, a tou jedinou představou, jakou mají, je dosažení prchavého, blyštivého úspěchu, který bude dobře zobchodovatelný v tom politickém kolbišti,“ podotkl Svoboda. „Čili nemluvme pořád o tom míru, ono by stačilo příměří, které potrvá co nejdéle, tak aby to Trumpovi pomohlo třeba v těch midterm elections,“ zmínil volby, které se v USA konají každé čtyři roky v polovině prezidentského mandátu.
Aktuálně probíraný mírový plán označil za nesmyslný a za politicky slepou uličku. „Jediné, co tu válku může rozhodnout, je porážka jedné ze stran. Místo toho, abychom se zaměřovali na způsob, jak Rusko porazit, tak si opět lámeme hlavu nad nějakým pochybným sudoku, které nám načmáral někdo někde jinde,“ pokračoval ukrajinista Svoboda.
Evropa by měla předložit vlastní mírový plán
V této souvislosti Svoboda kritizoval přístup evropských států, které podle něj pouze reagují na návrhy jiných hráčů, místo aby samy určovaly podobu míru. „My dnes jenom aportujeme míčky, které hodí někdo druhý. Neustále nám chybí jasná představa, jak dál s Ukrajinou a jak dál s Ruskem,“ zdůraznil, že Evropa nemůže spoléhat na to, že za ni někdo jiný vyřeší zásadní otázky bezpečnosti a dlouhodobé strategie. „Pokud v tom plánu nebude, že chceme, aby Ukrajina byla bezpečnostním svorníkem a hrází pro příští desetiletí, a aby se Rusko po další desetiletí nebo století topilo ve vlastních problémech, tak je to nedůsledné a vyhýbavé,“ vyjádřil svůj názor David Svoboda.
A zamyslel se nad tím, proč Západ nedokáže jednat rozhodněji a proč opakovaně selhává v okamžicích, kdy je potřeba jasný postup. „Je to takový zvláštní spletenec různých komplexů. Dozajista v tom jsou i ruské peníze. Nepochybuji, že si Rusové zaplatili v Evropě i v Americe mnoho lidí. Kde není vůle, není ani cesta,“ řekl Svoboda.
Obává se, že se Západ probudí až v nejhorší možný okamžik – ve chvíli, kdy bude mít válku doslova za dveřmi. „Doufám, že Západ podá bravurní výkon ve chvíli, kdy se válka přenese na území NATO. Ta chvíle se blíží,“ pravil temně ukrajinista.
Současná americká administrativa je proruská, říká Svoboda
Historik Svoboda míní, že současná americká administrativa vykazuje rysy proruského uvažování. „Domnívám se, že jde o pragmatickou žádostivost uznání Trumpa jako velkého mírotvorce. Zadařilo se mu údajně s Gazou. Realita je ale trochu jiná. On to tak prodává a tohoto on chce dosáhnout,“ komentuje David Svoboda Trumpovo chování plasticky a bez obalu: „Je jako dítě, které mlsně kouká do výlohy cukrárny,“ podotkl, a že Trump má slabost pro autoritářsky vystupující lídry.
Minulý týden se do médií dostaly podrobnosti 28bodového amerického mírového plánu na ukončení války na Ukrajině. Zpráva vyvolala mezi evropskými lídry šok. Mnozí z nich, včetně německého kancléře Friedricha Merze, se o jeho existenci dozvěděli až z médií. Podle 16 evropských představitelů, na které se list New York Times odkazuje, byl původní návrh výrazně nakloněný Rusku. O finální podobě mírového plánu se stále jedná.
I kdyby se Evropě podařilo prosadit úpravy mírového plánu tak, aby více chránily ukrajinské zájmy, jde podle Svobody stále o nerovný boj s předem známým výsledkem. „Když Rusovi tu smlouvu zmírníte, tak on řekne – ne, tak tu upravenou smlouvu nepřijmeme ani náhodou,“ řekl ukrajinista. A všímá si, že Evropa přistupuje k Trumpovi s velkou opatrností: „Evropa tančí zvláštní taneční figury, aby se Trump jako ten nerudný bernardýn příliš nerozlítil,“ pravil historik a ukrajinista David Svoboda.
autor: Natálie Brožovská